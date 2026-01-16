Nur PR? Keke Palmer postet Schmusefotos mit Twitch-Star

Ist Keke Palmer (32) neu verliebt – oder steckt vielleicht mehr dahinter? Bei Instagram zeigt die Sängerin sich jetzt sehr vertraut mit Maxwell Elliot Dent, besser bekannt als Plaqueboymax. Auf drei Fotos kuscheln sie und der Twitch-Streamer auf einem pinken Plüschsofa in der Form eines Gorillas und vor seiner Kamera und offenbar seinem Live-Publikum gibt es sogar einen Kuss auf die Wange. Die Bilder lösen helle Aufregung bei Kekes Fans aus, denn sie schrieb augenzwinkernd dazu: "Ich glaube, ich bin verliebt." Ein Emoji, das die Augen verdreht, deutet aber an, dass die Synchronsprecherin nur einen Spaß macht.

Zwar freuen sich viele von Kekes Fans, dass sie wieder verliebt sein könnte – anderen ist aber offenbar auch bewusst, dass Max neben seinen Streams auch Musikproduzent ist. Sie sehen darin wohl mehr eine Promo-Aktion als eine ernst zu nehmende Romanze. So finden sich in der Kommentarspalte auch Sätze wie "Soll das eine Art Scherz sein oder so etwas?" oder "Wie viel hat er dir dafür bezahlt?". Die Bilder werden vergangenen Dienstag entstanden sein, als Keke Max in seinem Stream besuchte. Die beiden verbrachten den Abend zusammen, er zeigte ihr sein Haus, sie kochten gemeinsam. Max durfte sogar mit dem Vater der Synchronsprecherin telefonieren und schwärmte: "Keke ist großartig, sie ist eine wundervolle Person. Sie ist ein Segen für diese Welt."

Keke lebt seit 2023 von ihrem Ex-Partner Darius Jackson getrennt. Mit ihm hat sie ihren Sohn. Die 32-Jährige und der ehemalige NFL-Profi gingen allerdings nicht im Guten auseinander. Auf die Trennung folgten Vorwürfe der häuslichen Gewalt und ein heftiger Sorgerechtsstreit. Anfang 2025 gab Keke The Cut ein Interview, in dem sie offen über die Dynamik der Beziehung sprach und sie deutlich als toxisch bezeichnete. "Dieses Wort hat eine gewisse Sensationswirkung. Aber oft gibt es wirklich keine anderen Worte, um eine solch toxische Dynamik zu beschreiben", erklärte die US-Amerikanerin. Man könne sich immer wieder sagen, dass die toxische Person in der Beziehung ihr Verhalten nicht böse meine oder eigentlich anders sei, aber das seien Ausreden: "Man kann so viele Ausreden für ein Verhalten finden, das man hätte unterbinden können."

Instagram / keke Keke Palmer mit dem Streamer Plaqueboymax, Januar 2026

Instagram / keke Plaqueboymax und Keke Palmer

Getty Images Schauspielerin Keke Palmer bei den The Fashion Trust U.S. Awards 2025

