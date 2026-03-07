"Entmenschlichend": Keke Palmer über die Zeit als Kinderstar

Keke Palmer (32) spricht offen über die Schattenseiten ihrer Karriere als Kinderstar. In einem Interview mit dem Magazin Variety blickt die heute 32-jährige Schauspielerin auf ihre Zeit bei Nickelodeon zurück und findet dabei deutliche Worte. "Als Kind-Entertainer in Netzwerken wie Disney und Nickelodeon zu arbeiten, da gibt es keine entmenschlichendere Maschinerie als diese, und ich sage 'entmenschlichend' völlig ohne Traurigkeit", erklärte die Schauspielerin dem Magazin gegenüber und fügte hinzu: "Es ist einfach so – du bist ein Produkt." Keke hatte bereits mit elf Jahren ihr Debüt in "Barbershop 2" gegeben und binnen kurzer Zeit eine eigene Show bei Nickelodeon bekommen. Ihre Sitcom "True Jackson, VP" brach 2008 bei der Premiere mit 4,8 Millionen Zuschauern alle Netzwerkrekorde, wie Entertainment Weekly berichtet.

Als Teenager zählte Keke zu den bestbezahlten Kinderstars der Branche und verdiente 20.000 Dollar pro Folge. Mit ihrem Einkommen wurde sie zur Hauptverdienerin ihrer Familie und unterstützte ihre Eltern Larry und Sharon sowie ihre ältere Schwester Loreal. Die Schauspielerin gab zu, dass sie nach dem Blick auf die andere Seite des Lebens nicht mehr in ihre Heimatstadt Harvey in Illinois zurückkehren wollte. "Sobald du den Unterschied zwischen Armut und Nicht-Armut siehst, wirst du nicht zurückgehen. Selbst wenn du müde bist", sagte sie. Erst als sie 2023 Sohn Leo zur Welt brachte, legte sie eine Pause vom Hollywood-Business ein und realisierte, was die Jahre als Kinderstar sie gekostet hatten.

Die Mutterschaft hat Keke einen neuen Blick auf ihr eigenes Leben ermöglicht. Sie versucht nun, nicht nur für ihren Sohn da zu sein, sondern auch sich selbst die Liebe zu geben, die sie als Kind möglicherweise vermisst hat. "Du siehst, wie du das Baby liebst, und dann denkst du: 'Ich liebe mich selbst nicht richtig'", erklärte die Schauspielerin. Keke hat in der Vergangenheit bereits über die dunklen Seiten ihrer Kindheit als Star gesprochen. In ihrem Podcast "Baby, This is Keke Palmer" tauschte sie sich mit Demi Lovato (33) darüber aus, wie sie als Teenager Beziehungen mit deutlich älteren Männern führten – ein weiteres Beispiel dafür, wie die Grenzen zwischen Kindheit und Erwachsensein im Showbusiness verschwimmen können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Keke Palmer, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Keke Palmer bei den Screen Actors Guild Awards 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / keke Keke Palmer und ihr Sohn Leodis