Keke Palmer setzt auf eine Ehe ohne gemeinsamen Haushalt

Keke Palmer (32) macht klar, wie sie sich ihre Liebeszukunft vorstellt – und die hat mit klassischem Eheleben wenig zu tun. In der "Today"-Show teilte die Schauspielerin und Sängerin mit, dass sie selbst im Falle einer Ehe nicht mit ihrem Partner zusammenziehen wolle. "Ich mag meine Zeit allein", erklärte sie mit Nachdruck. Der Gedanke, stattdessen getrennte Wohnbereiche auf demselben Grundstück zu haben, gefällt ihr viel besser. "Er könnte in der Gästewohnung sein, wir können auf demselben Gelände leben, aber ich bin hier und er ist dort." Inspiriert wurde die 32-Jährige eigenen Angaben zufolge von einem Zitat von Whoopi Goldberg (70), die einst sagte: "Ich will niemanden in meinem Haus."

Ausgelöst wurde das Gespräch, als in der Runde ein Dating-Trend diskutiert wurde: Große Fragen wie Ehe, Politik oder Kinderwunsch kommen dabei gleich beim ersten Treffen auf den Tisch. Keke fand das sinnvoll, weil so echte Lebenskompatibilität sichtbar werde. Auf die Nachfrage, wie das bei ihr konkret aussehe, antwortete sie, sie könne sich Kinder grundsätzlich vorstellen, wolle aber nicht unter einem Dach wohnen. Vielmehr warb die Schauspielerin für den Reiz der Distanz: "Wie lustig wäre es, zu sagen: 'Ich gehe rüber zu meinem Mann nach Hause!' Das hält es aufregend."

Trotz ihrer klaren Vorstellungen in Bezug auf Beziehungen liegt Keke vor allem eines am Herzen: ihr zweijähriger Sohn Leodis, den sie gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Darius Jackson großzieht. Seit sie Mutter ist, spricht sie häufig über die Herausforderungen, die das Leben als alleinerziehender Elternteil mit sich bringt. Ihre Offenheit hat ihr viel Zuspruch eingebracht, vor allem von anderen Müttern, die sich in ihr wiederfinden. Keke, die demnächst in der neuen Peacock-Serie "The 'Burbs" und auf der großen Leinwand in "I Love Boosters" zu sehen ist, zeigt, dass man sowohl für Veränderungen offen sein als auch fest zu seinen Bedürfnissen und Überzeugungen stehen kann.

Getty Images Keke Palmer, Schauspielerin

Instagram / keke Keke Palmer, 2024

Instagram / keke Keke Palmer und ihr Sohn Leodis

