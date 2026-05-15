Palina widmet Julian Claßen zum Vatertag süße Worte

Zum Vatertag hat Palina ihrem Partner Julian Claßen (33) auf Instagram eine besonders emotionale Liebesbotschaft gewidmet. Die beiden erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind, und Palina nutzte den Feiertag, um in rührenden Worten zu beschreiben, was für ein Vater Julian für sie darstellt. Dazu teilte sie ein gemeinsames Foto der beiden und richtete sich in einem langen Statement direkt an ihn. Dabei öffnete sie sich auch über ihre eigene Vergangenheit und die schwierigen Erfahrungen, die sie vor ihrer Beziehung mit dem Youtuber gemacht hatte.

"Ich habe viele Väter gesehen und du weißt, ich habe einen besonderen Blick darauf, da es bei mir nicht so rund lief, und ich war sehr gerührt. Und ich habe noch nie einen Mann gesehen, der so liebevoll mit seinen Kindern umgeht. Dadurch hast du mein inneres Kind auch ein bisschen geheilt, und dafür bin ich dir so dankbar", schrieb sie auf Instagram. Weiter führte die Social-Media-Creatorin aus: "Ich kannte leider Gewalt, Manipulation und Untreue, bis ich dich kennengelernt habe und du mir gezeigt hast, dass es auch anders laufen kann, dass es auch solche Väter und Männer gibt, und dafür möchte ich dir aus tiefstem Herzen danken."

Julian zeigt sich von dieser Liebeserklärung sichtbar berührt. In den Kommentaren bedankt sich der Unternehmer mit rührenden Zeilen bei seiner Partnerin: "Oha, ich bin so gerührt, danke dir für diese wunderschönen Worte, die bedeuten mir wirklich alles." Für den Content-Creator steht seit der Trennung von Bianca (33) vor allem das Wohl seiner beiden Kinder im Mittelpunkt, mit denen er regelmäßig Zeit verbringt und Einblicke in seinen Alltag teilt. Mit Palina an seiner Seite wächst nun eine neue Patchworkfamilie zusammen, die sich schon auf den gemeinsamen Nachwuchs freut und ihren Weg offen auf Social Media dokumentiert. Fans der beiden bekommen so nicht nur Eindrücke von ihrem Berufsleben, sondern auch von ihrem Miteinander als Paar und Elternteam in spe.

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Instagram / palinamin Julian Claßen und seine Freundin Palina, März 2024

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Imago Julian Claßen und Palina beim Screening von Mission Unknown: The Unexpected

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und seine Freundin Palina im Mai 2026