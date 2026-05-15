Vatertag: Leandra macht Maurice Dziwak süße Liebeserklärung

Zum Vatertag wird es bei Maurice Dziwak (27) richtig emotional: Partnerin Leandra widmet dem Realitystar in ihrer Instagram-Story eine rührende Liebeserklärung. Zu sehen ist ein inniger Schnappschuss von Maurice mit einem der gemeinsamen Babys im Arm, dazu teilt sie einen langen und liebevollen Text. In ihrer Botschaft bedankt sich Leandra nicht nur für seinen Einsatz als Papa, sondern auch für seine Rolle als Partner an ihrer Seite. Die süßen Zeilen verbreiten sich über soziale Medien und sorgen bei Fans des TV-Gesichts für viel Herzklopfen – Leandra macht darin klar, wie wichtig Maurice für das junge Familienglück ist.

In ihrem Post, den sie anlässlich des Ehrentags aller Papas teilt, findet Leandra sehr persönliche Worte. "Alles Liebe zum Vatertag. Danke, dass du jeden Tag für uns da bist. Für deine Geduld, deine Stärke, deinen Humor und für all die kleinen Dinge, die oft selbstverständlich wirken, aber so viel bedeuten", schreibt sie laut ihrem Beitrag. Weiter schwärmt sie: "Du bist nicht nur ein toller Papa, sondern auch der Mensch, bei dem wir uns zu Hause fühlen. Unsere Familie ist mit dir an der Seite stärker, wärmer, einfach komplett." Am Ende ihres Textes macht Leandra noch einmal deutlich, wie sehr sie Maurice liebt, und betont, wie stolz sie darauf ist, diesen Weg gemeinsam mit ihm und den Kindern zu gehen.

Maurice wurde durch seine Auftritte im Reality-TV bekannt und gibt seinen Fans seit einiger Zeit auch immer wieder Einblicke in sein Privatleben mit Leandra und den Kids. Die junge Familie zeigt sich online gerne in ganz normalen Alltagsmomenten – beim Kuscheln auf der Couch, beim Spaziergang mit dem Kinderwagen oder bei kleinen Auszeiten zu zweit. Leandra betont in ihren Posts häufig den starken Zusammenhalt und die warme Atmosphäre zu Hause. Für viele Follower wirkt das Paar wie ein eingespieltes Team, das sich gegenseitig den Rücken stärkt und mit Humor durch durchwachsene Tage geht. Die Vatertagsbotschaft reiht sich damit nahtlos in die liebevollen Familienupdates ein, mit denen Maurice und Leandra ihren Fans immer wieder sehr private, aber harmonische Augenblicke schenken.

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Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak und seine Partnerin Leandra

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Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Tochter, 2026

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Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak mit seinen Sohn, Oktober 2025