Ohne Camilla: König Charles trotzt Regen bei Gartenparty

König Charles III. (77) zeigt sich tapfer im britischen Schmuddelwetter: Der Monarch lud jetzt zu einer besonderen Party in den Garten des Buckingham-Palastes – und erschien dabei ohne seine Frau Königin Camilla (78), wie Hello Magazin berichtet. Anlass des royalen Nachmittags war das 50. Jubiläum des King's Trust, der sich seit Jahrzehnten für benachteiligte junge Menschen einsetzt. Mit grauem Anzug, blau-lila gemusterter Krawatte und einem Regenschirm, den er zeitweise wie einen Gehstock nutzte, schritt Charles über die Stufen der Palastterrasse hinunter zu den wartenden Gästen. Während die Nationalhymne "God Save the King" über die Lautsprecher erklang, stand der Royal allein in Position, bevor er sich lächelnd unter die prominente Menge mischte.

Trotz wechselhafter Schauer herrschte im Palastgarten echte Feierlaune. Charles plauderte gut gelaunt mit zahlreichen Gästen und nahm sich Zeit für Stars wie Schauspielerin Helen Mirren (80) und ihren Kollegen Damien Lewis. Auch das beliebte Moderatoren-Duo Ant und Dec war unter den Eingeladenen und sorgte für reichlich Gesprächsstoff bei den Anwesenden. Die Gartenparty ist Teil einer ganzen Jubiläumswoche: Schon am Montag war in der Royal Albert Hall gefeiert worden, wo bei "The King’s Trust Celebration" große Namen aus Showbusiness und Adel zusammenkamen. Über den roten Teppich schritten dort unter anderem George (65) und Amal Clooney (48), bevor sie beim Empfang später am Abend gemeinsam mit Charles und Camilla Hände schüttelten und sich angeregt unterhielten. Auf der Bühne stand unter anderem Sir Rod Stewart (81), der an dem Abend mit einer brisanten Aussage auf sich aufmerksam machte.

Der King's Trust, den Charles vor 50 Jahren ins Leben rief, ist zu einem seiner wichtigsten Lebensprojekte geworden. Die Organisation unterstützt junge Menschen, die mit schwierigen Startbedingungen zu kämpfen haben, etwa durch Förderprogramme, Ausbildungshilfen oder Starthilfe für eigene Geschäftsideen. Der Royal betont in Reden immer wieder, wie sehr ihn die Begegnungen mit den geförderten Jugendlichen prägen. Viele von ihnen schildern bei offiziellen Terminen, wie sehr die Hilfe des Trusts ihr Leben verändert hat. Für Charles sind solche Jubiläumsfeiern daher nicht nur ein glamouröser Pflichttermin, sondern auch ein Wiedersehen mit früheren Teilnehmern, die ihren Weg gemacht haben – und ein Moment, in dem er seine langjährige Verbundenheit mit der jüngeren Generation zeigen kann.

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Getty Images Garden Party am Buckingham Palace: King Charles III in London, Mai 2026

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Getty Images König Charles III, Helen Mirren und Damian Lewis bei der Garden Party im Buckingham-Palast, Mai 2026

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Getty Images Bei der Jubiläumsfeier von "The King’s Trust": König Charles III, Amal und George Clooney