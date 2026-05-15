Marc Terenzis Freundin Priscilla plaudert Liebes-Details aus

Marc Terenzi (47) hat sein Leben in den vergangenen Monaten ordentlich umgekrempelt. Der US-Sänger lebt mittlerweile auf Mallorca, wo er als Franchisenehmer mehrere Eisdielen betreibt und als Pizzabäcker arbeitet. Seit Ende 2025 ist er offiziell mit Priscilla DiLaura zusammen – und die beiden wohnen seither auch zusammen. Jetzt hat die 27-Jährige im Südkurier erstmals ausführlich über ihr gemeinsames Leben gesprochen und verraten, was das Paar so gut zusammenpassen lässt.

"Wir ergänzen uns einfach perfekt", erklärte Priscilla gegenüber dem Südkurier und ergänzte: "Auch wenn wir aus verschiedenen Bereichen kommen, passen wir menschlich perfekt zueinander." Die Immobilienmaklerin beschreibt ihren Alltag mit Marc als harmonisch: Beide treiben gemeinsam Sport, kochen zusammen und sie erledigt ihre Büroarbeit manchmal sogar in einer seiner Eisdielen. In der Küche haben die beiden klare Aufgaben verteilt – sie kümmert sich um Fleisch, Fisch und Gemüse, er glänzt mit italienischer Pasta. Alkohol ist für beide kein Thema. Auch Marc selbst schwärmt von seiner Freundin: "Sie pusht mich! Diese Ruhe und dieser Support – das kannte ich so gar nicht."

Dass die beiden einen Altersunterschied von 20 Jahren verbindet, scheint in ihrem Umfeld kaum eine Rolle zu spielen. "Ich habe eigentlich nur gute Reaktionen erlebt – sowohl von anderen Künstlern als auch von Fans", so Priscilla. Marc hatte in der Vergangenheit mit einer Alkoholsucht zu kämpfen, die er inzwischen überwunden hat. Bekannt wurde er einst auch durch seine Ehe mit Sängerin Sarah Connor (45), mit der er zwei Kinder hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / priscilladilaura Priscilla DiLaura, Marc Terenzis Partnerin

Anzeige Anzeige

Imago Sänger Marc Terenzi, "Megapark"-Opening, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Marc Terenzi und Sarah Connor im Oktober 2006 in Hamburg