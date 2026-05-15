Schauspielerin Angelica Domröse mit 85 Jahren verstorben

Die Schauspielerin Angelica Domröse ist tot. Das bestätigt die DEFA-Stiftung nun gegenüber dem RBB. Sie wurde 85 Jahre alt. Angelica wurde vor allem durch ihre Rolle der Paula in Heiner Carows Kultfilm "Die Legende von Paul und Paula" berühmt, in dem sie 1973 an der Seite von Winfried Glatzeder (81) vor der Kamera stand. Mit ihrer Darstellung einer trotzigen, lebenshungrigen, alleinerziehenden Mutter prägte sie das DEFA-Kino wie kaum eine andere und wurde für viele zur Identifikationsfigur. Das Werk gilt bis heute als eines der bedeutendsten deutschen Nachkriegsfilme.

Dabei hatte Angelicas Weg ins Rampenlicht zunächst ganz anders begonnen. Die gebürtige Berlinerin wuchs während des Krieges in der Hauptstadt auf und machte zunächst eine Ausbildung zur Stenotypistin, arbeitete in einem Außenhandelsunternehmen. Erst Regisseur Slatan Dudow entdeckte sie 1958 für den Film "Verwirrung der Liebe" und ebnete ihr den Weg an die renommierte Schauspielschule in Potsdam-Babelsberg. Schon während der Ausbildung ergatterte sie erste Rollen im Fernsehen, später folgten Engagements am Berliner Ensemble und an der Volksbühne Berlin. Parallel drehte die Schauspielerin zahlreiche DEFA- und Fernsehproduktionen wie "Die Abenteuer des Werner Holt", "Wege übers Land" oder "Effi Briest" und wurde in den 1970er Jahren gleich dreimal zur "Fernsehkünstlerin des Jahres" gewählt. 1980 verließ sie gemeinsam mit ihrem Mann Hilmar Thate die DDR und setzte ihre Karriere nahtlos an westdeutschen und österreichischen Bühnen fort.

Auch nach dem Mauerfall blieb Angelica einem breiten Publikum präsent. In den 1990er Jahren übernahm sie eine Hauptrolle im Krimi-Klassiker "Polizeiruf 110", führte Regie und gab ihr Wissen an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" an den Nachwuchs weiter. In ihrer 2003 erschienenen Autobiografie sprach die Schauspielerin offen über ihre frühere Alkoholsucht und beschrieb den langen und schwierigen Weg aus der Abhängigkeit. Ihr letztes Kinoprojekt war 2012 die Komödie "Bis zum Horizont, dann links!", in der sie noch einmal ihr Gespür für leise Zwischentöne zeigte. 2016 musste Angelica den Tod ihres Ehemanns Hilmar Thate verkraften, mit dem sie seit DDR-Zeiten sowohl privat als auch beruflich eng verbunden war. Nun ist auch sie gegangen – doch ihre Werke bleiben vielen Zuschauern in Erinnerung.

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Imago Angelica Domröse bei der Leipziger Buchmesse 2003 nach der Vorstellung ihres Erinnerungsbands "Ich fang mich selber ein"

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Imago Angelica Domröse zu Gast bei "Herman & Tietjen" (N3), 27.06.2003

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Imago Angelica Domröse in Berlin, 1963, Porträtaufnahme in der DDR