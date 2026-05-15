Al Pacino (86) besucht mit Freundin Noor (32) Fashionshow

Seltenes Pärchen-Date in Los Angeles: Al Pacino (86) und Noor Alfallah (32) zeigten sich jetzt an seiner Seite bei der "Dior Cruise Collection 2027" im Los Angeles County Museum of Art. Der Schauspieler und die Produzentin posierten gemeinsam für Fotos und nahmen anschließend in der ersten Reihe Platz. Al erschien in dunkelblauer Jacke zu schwarzer Hose und Sneakers, ergänzt um ein grau gemustertes Tuch und eine Sonnenbrille. Noor setzte auf einen komplett schwarzen Hosenanzug mit hohen Stiefeln.

Der gemeinsame Auftritt folgt nur kurz nach einem anderen öffentlichen Termin: Im März unterstützte Al drei seiner vier Kinder bei der Premiere von Julies Film "I Live Here Now" in Kalifornien und posierte dort mit den Zwillingen Anton und Olivia für Fotos. Noor war bei diesem roten Teppich nicht dabei, zeigte sich aber wenige Tage später wieder mit Al beim Pre-Oscar-Dinner von Chanel. Die beiden werden seit Anfang 2020 miteinander in Verbindung gebracht und halten Details zu ihrem Beziehungsstatus meist privat. 2024 antwortete Al auf die Frage des Magazins People, ob er derzeit mit jemandem ausgehe: "Nein. Ich habe eine Freundschaft." Sein Sprecher stellte im selben Medium klar: "Al und Noor sind sehr gute Freunde, sind es seit Jahren, und sind Co-Eltern ihres Sohnes Roman."

Persönlich sind die beiden durch ihren gemeinsamen Sohn eng verbunden: Roman kam 2023 zur Welt. Al ist zudem Vater von drei weiteren Kindern. Mit Jan Tarrant hat er Tochter Julie, während er mit Beverly D'Angelo die Zwillinge Anton und Olivia teilt. Familienzeit spielt bei dem Schauspieler eine sichtbare Rolle, wie seine jüngsten Auftritte mit den Kindern zeigen. Noor, die als Produzentin arbeitet, gewährt nur punktuell Einblicke in ihr Privatleben und teilt gelegentlich Momentaufnahmen mit Al auf Instagram. Öffentlich halten beide die Waage zwischen gemeinsamen Terminen und zurückhaltender Privatsphäre und zeigen sich bei ausgewählten Events, wie nun bei der Dior-Show in Los Angeles, geschlossen als Team.

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Imago Bei der Dior Cruise in Los Angeles: Al Pacino mit Noor Alfallah

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Getty Images Noor Alfallah und Al Pacino bei der Dior Cruise 2027 im LACMA in Los Angeles

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Getty Images Anton Pacino, Olivia Pacino, Al Pacino und Julie Pacino bei der Los-Angeles-Premiere von "I Live Here Now" im Aero Theatre