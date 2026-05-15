Super eng? So steht Kylie Kelce wirklich zu Taylor Swift

Wenn Taylor Swift (36) im Sommer Travis Kelce (36) in New York das Jawort gibt, gehört ganz offiziell auch Kylie Kelce (34) zu ihrer neuen Familie – doch wie eng stehen sich die beiden wirklich? Nach außen zeigt sich Kylie, die Ehefrau von Travis' Bruder Jason Kelce (38), extrem loyal, hält sich aber mit privaten Details zurück. In ihrem Podcast "Not Gonna Lie" machte sie vor Kurzem unmissverständlich klar, dass sie zu den Hochzeitsplänen nichts verrät. "Niemand erzählt euch irgendetwas. Ich habe keine Details", betonte sie. Insider schildern nun, dass sich Taylor und Kylie zwar mögen und respektieren, jedoch längst nicht zu unzertrennlichen Freundinnen geworden sind.

Gegenüber der Daily Mail erklären mehrere Quellen, dass die beiden Frauen zwar im gleichen Alter sind, aber sehr unterschiedliche Alltage leben. Kylie ist als Mutter mehrerer Kinder im Familienchaos zu Hause, während die Popsängerin von einem Termin zum nächsten jettet und von einem engen Kreis prominenter Freunde umgeben ist. Ein Insider beschreibt Kylies Realität mit einem augenzwinkernden Vergleich: Während bei Taylor alles glamourös und durchgeplant wirkt, stehe bei Kylie oft eher "Windelwechseln statt rotem Teppich" auf dem Programm. Hinzu komme, dass Kylie das Rampenlicht nie gesucht habe und erst durch Travis' Beziehung zu Taylor und die große Aufmerksamkeit rund um die Kelce-Familie stärker ins Zentrum der Öffentlichkeit gerückt sei – unter anderem durch ihre Doku-Auftritte und ihren Podcast. Trotzdem sei die Zuneigung zwischen den beiden Frauen laut den Insidern "echt" und habe sich durch die Verlobung von Taylor und Travis zuletzt spürbar vertieft.

Charakterlich sollen Kylie und Taylor sich ebenfalls unterscheiden. Eine Quelle beschreibt Kylie als eher zurückhaltend und nüchtern, ähnlich wie ihre Schwiegermutter Donna Kelce (73), während Taylor als deutlich zugänglicher wahrgenommen werde. In Swifts berühmte Promi-Clique ist die Podcasterin bislang kaum eingetaucht, eine große Ausnahme bildet Komiker Jerrod Carmichael (39). Mit ihm hat sich Kylie besonders gut verstanden, was sich auch bei den Webby Awards zeigte: Dort überreichte Jerrod ihr die Auszeichnung als Podcasterin des Jahres und schwärmte auf der Bühne: "Du bist absolut unglaublich. Du lässt mich mich fühlen wie Familie." Während Taylor längst an ein Leben im grellen Scheinwerferlicht gewöhnt ist, tastet sich Kylie weiterhin vorsichtig an die neue Aufmerksamkeit heran – und baut Schritt für Schritt ihre eigene Rolle innerhalb der immer prominenter werdenden Kelce-Swift-Familie aus.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kylie Kelce und Taylor Swift

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihrer Tochter, Mai 2020

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025