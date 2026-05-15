Racheküsse: Julius "verliebt" in mehrere "Match My Ex"-Girls

Zwischen Julius Tkatschenko und Henna Urrehman knallt es gewaltig. In der aktuellen Doppelfolge der Datingshow Match My Ex starten die beiden als vermeintlich versöhnte Ex-Romanze, doch dann folgt die Kehrtwende: Julius macht Henna Komplimente und sagt, sie sei die einzige Frau, die ihn wirklich verstanden habe. Er habe Gefühle für sie. Aber auf einer Villaparty teilt er plötzlich Mund zu Mund einen Shot mit Sabrina Wlk. Obwohl Sabrina behauptet, sie habe "keine Lust auf Ärger", kontert der Realitystar: "Ich nehme das in Kauf." Nach dem Shot-Kuss kichert Julius schließlich: "Ich hab mich schon ein bisschen verliebt in dich." Henna bekommt alles mit – und das Drama nimmt Fahrt auf.

Julius schiebt Henna die Schuld zu und nennt sie in der Show ein "unsicheres Brett". Henna hält dagegen: "Julius sagt mir zwar immer, dass er Gefühle für mich hat, aber ich glaube Julius leider kein Wort. Julius ist der perfekte Lügner." Kurz darauf sucht Henna Trost bei Tim Kühnel (29) – beide küssen sich leidenschaftlich, gut sichtbar für alle Mitbewohner. Das passt Julius gar nicht: "Ich finde es nicht cool, weil ich habe mich davor für sie eingesetzt. Henna war meine Nummer eins." Er stört sich daran, dass Henna "exzessiv mit Tim vor seinen Augen rummacht". Doch damit nicht genug: Als Retourkutsche knutscht Julius wenig später mit Christin Pawlowski, um Henna eins auszuwischen.

Der Streit eskaliert erneut. Julius ist aufgebracht wegen Hennas Küsse mit Tim: "Ich schwöre auf meine Mutter ihren Tod, Diggah, du wirst selbst eines Tages merken, was du hier für eine Scheiße gebaut hast." Henna lässt das nicht stehen: "Es reicht langsam. F*ck dich einfach, Diggah." Sie belächelt sein widersprüchliches Verhalten und behauptet, sie kenne seine Masche, gleich mehreren Frauen parallel Gefühle zu versprechen. Tatsächlich macht Julius wenig später genau das: In der X-Suite kuschelt und knutscht er mit Christin und flüstert lachend, dass er glaubt, er habe sich direkt in sie verliebt.

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Joyn Julius Tkatschenko in "Match My Ex"

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Joyn Die "Match My Ex"-Kandidaten und Sabrina Wlk und Julius Tkatschenko beim Küssen

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Joyn Henna und Julius Tkatschenko in "Match My Ex"

Joyn Christin Pawlowski und Julius Tkatschenko in "Match My Ex"