Ist das ein Flirtversuch, Kodak Black (24)? Der Rapper sorgte in den vergangenen Wochen mit einem tragischen Unfall für Schlagzeilen. Nach einem Konzert von Justin Bieber (28) Anfang Februar wurde er in eine Schießerei verwickelt und am Bein getroffen. Mittlerweile scheint es dem "Skrilla"-Interpreten wieder gut zu gehen. So gut, dass er nun wohl sogar versuchte, eine bekannte Dame auf Social Media zu umgarnen: Steht Kodak Black etwa auf Kim Kardashian (41)?

Auf seinem Instagram-Profil teilte er nun eine Collage von sich und der Beauty in ihrem außergewöhnlichen Fashion-Week-Outfit. Kim ließ sich dafür mit einem Balenciaga-Tape einwickeln. Kodak kopierte ihren Look und schrieb zu dem Beitrag: "Du brauchst einen richtigen Mann." Der 24-Jährige scheint Interesse an der Vierfach-Mutter zu haben. Wem dieses Posting gar nicht gefallen dürfte, ist jetzt schon klar.

Ihr Ex Kanye West (44) versucht seit mehreren Monaten, Kim zurückzugewinnen – obwohl sie mittlerweile den Comedian Pete Davidson (28) datet. Doch das ist dem "Donda"-Interpreten offenbar egal. Mit wirren Netz-Beiträgen kämpft er um das Kurvenwunder und schoss zugleich auch so einige Male scharf gegen Pete.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im März 2022

Instagram / kodakblack Rapper Kodak Black

ActionPress / Getty Images Collage: Kanye West, Kim Kardashian und Pete Davidson

