19 Zimmer: Anna-Maria und Bushido geben Einblicke in Villa

Rapper Bushido (47) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (44) haben RTL einen exklusiven Blick in ihr neues Zuhause gewährt. Erst seit wenigen Wochen lebt die Großfamilie in einer imposanten Villa im bayerischen Grünwald bei München. Das Anwesen erstreckt sich über satte 849 Quadratmeter und bietet auf drei Etagen ganze 19 Zimmer – genug Platz für das Paar und seine sieben gemeinsamen Kinder. Der geschätzte Wert der Luxusimmobilie: rund 33 Millionen Euro.

Ob die Ferchichis die Villa tatsächlich gekauft haben oder sie mieten, darüber schweigt das Paar. "Wir werden nicht weiter über Firmen, Einnahmequellen oder Finanzen reden. Ich denke, Dinge sprechen für sich", so Anna-Maria gegenüber RTL. Beim Rundgang durch das Haus zeigte sich, dass noch Renovierungsarbeiten laufen – Malereimer, Leitern und Handwerker gehören derzeit zum Alltag der Familie. Die vier älteren Kinder Aaliyah, Laila, Djibi und Issa bewohnen dabei eine komplette Etage für sich allein. "Wir dürfen hier nicht hoch", scherzte Bushido beim Besuch. Neben einem geräumigen Elternschlafzimmer verfügt das Anwesen sogar über einen eigenen Aufzug.

Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt, und Anna-Maria sind seit Jahren eines der bekanntesten Paare Deutschlands. Die Familie lebte zuletzt in Dubai, bevor sie die Rückkehr nach Deutschland entschied und sich in Grünwald niederließ. Zusammen haben die beiden sieben Kinder. Anna-Maria brachte zudem ein Kind aus einer früheren Beziehung mit in die Familie.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Februar 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrer Familie im Urlaub

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi im Juli 2024