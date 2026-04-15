Neues Netflix-Projekt: Schauspiel-Comeback für Meghan?

Herzogin Meghan (44) könnte in Zukunft doch wieder als Schauspielerin vor der Kamera stehen. Nachdem ihre Lifestyle-Show "With Love, Meghan" bei Netflix nach zwei Staffeln endet und der Streaming-Gigant sich als Partner von Meghans Marke "As Ever" zurückgezogen hat, plant die Herzogin offenbar bereits ihr nächstes Projekt. Neben einer neuen fiktionalen Dramaserie, die sie gemeinsam mit Prinz Harry (41) über ihre Produktionsfirma Archewell Productions produzieren wird, halten sich hartnäckig Gerüchte über ein mögliches Schauspiel-Comeback der 44-Jährigen. Eric Roberts, Meghans früherer Kollege aus der Serie Suits, zeigte sich gegenüber der Daily Mail überzeugt davon, dass die Herzogin eines Tages wieder vor die Kamera zurückkehren werde, dies berichten US-Medien.

Offiziell soll Meghan bei der geplanten Dramaserie zunächst hinter den Kulissen bleiben. Die Serie wird in der eleganten Reitsportstadt Wellington in Florida spielen und sich mit den komplexen Beziehungen zweier rivalisierender Teams beschäftigen. Thematisch dreht sich alles um Polo, den Lieblingssport von Harry. Trotz des Endes von "With Love, Meghan", in der die Herzogin kochte, dekorierte und nebenbei ihre eigene Marke "As Ever" bewarb, bleibt die grundsätzliche Zusammenarbeit mit Netflix bestehen. Harry und Meghan haben einen First-Look-Deal mit dem Streaming-Dienst, der dem Unternehmen das erste Zugriffsrecht auf neue Film- und Serienprojekte des Paares einräumt. Die neue Dramaserie wird von Archewell Productions gemeinsam mit Fake Empire von Josh Schwartz (49) und Stephanie Savage produziert. Geschrieben wird das Projekt von Francisca X. Hu, die bereits für andere Serien wie "Teacup" tätig war.

Vor dem Ausstieg aus dem britischen Königshaus wäre eine Schauspielkarriere für Meghan kaum vorstellbar gewesen, da sich eine solche nicht mit der Position als Working Royal vereinbaren lässt. "Eine Schauspielkarriere ließe sich nicht mit einer Position als Working Royal kombinieren. Das haben schon ganz andere versucht. Und dann war Meghans Rolle in 'Suits' auch sehr sexy - auch das wäre im eher konservativen britischen Königshaus undenkbar", sagt Isabel Sophie Möller, Brisant-Royal-Journalistin. Seit dem Megxit probiert Meghan jedoch neue Wege aus und baut sich schrittweise ihre eigene Marke auf. "Meine Prognose ist, dass sich Meghan erstmal auf ihr Lifestyle-Business konzentrieren möchte - vielleicht kommt zur Marke bald ein Blog oder Online-Magazin hinzu. Ähnlich wie bei Gwyneth Paltrows Marke 'Goop'", sagt Isabel Sophie Möller weiter.

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Getty Images Meghan, Herzogin von Sussex, bei den Champions for Children der Alliance for Children’s Rights in Beverly Hills

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Getty Images Collage: Patrick J. Adams, Gabriel Macht und Herzogin Meghan, "Suits"-Kollegen

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Landmark Media Press and Picture/ActionPress Herzogin Meghan als Rachel Zane in "Suits"