Schmuck für 92.000 Euro: Hat es Herzogin Meghan übertrieben?

Herzogin Meghan (44) präsentiert ihre Lifestyle-Marke As Ever in einem neuen Instagram-Werbevideo – und das in einem beeindruckend teuren Look. Die Outfits, die die Schauspielerin in dem Clip trägt, haben laut Daily Mail einen Gesamtwert von rund 21.680 Euro. Hinzu kommt Schmuck im Wert von fast 92.160 Euro. Zu sehen ist Meghan dabei inmitten von Fruchtaufstrichen, Schokolade, Kerzen, Tee und Honig – den Produkten ihrer Marke. "Willkommen in der Welt von As Ever", heißt es in der Bildunterschrift des Videos. "Was mit Früchten aus Meghans Garten begann, zu Aufstrichen in ihrer Haushaltsküche wurde, hat unsere kuratierten Kollektionen inspiriert, um euren Alltag mit Überraschungen und Freude zu bereichern."

Besonders auffällig in dem Clip: ein maßgefertigtes Oscar de la Renta Kleid sowie Designerjeans von der Montecito-Designerin Tracy James für rund 350 Euro und Hosen von The Row für 1.440 Euro. Beim Schmuck setzt Meghan auf ein Diamantarmband von Logan Holloway im Wert von 54.340 Euro, Ohrringe von Birks für 6.050 Euro sowie ein Cartier Love-Armband für 8.120 Euro und eine Cartier Tank Francaise Uhr für 20.500 Euro. Auf der Website der Marke tauchten zudem kurzzeitig Größentabellen für T-Shirts auf – von Kindergrößen bis hin zu 5XL. Kleidung verkauft As Ever bislang allerdings nicht, und die Tabellen wurden rasch wieder entfernt. Wo sie standen, erscheint nun die Meldung: "Wir können nicht finden, wonach du suchst."

Der Werbeclip erscheint in einer bewegten Phase für As Ever. Seit dem Ende der Netflix-Partnerschaft im März läuft die Marke eigenständig weiter. Ein Sprecher von As Ever erklärte: "Wir haben ein bedeutendes und schnelles Wachstum erlebt, und As Ever ist nun bereit, auf eigenen Beinen zu stehen." Auch Netflix betonte den natürlichen Übergang: "Wie von Anfang an geplant, wird Meghan die Marke weiter ausbauen und in ihr nächstes Kapitel führen." Für die frühere Schauspielerin ist As Ever damit ein zentrales Projekt – in einer Zeit, in der sie und ihr Ehemann Prinz Harry (41) immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit stehen.

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Getty Images Meghan, Duchess of Sussex, beim Modellbau-Workshop im Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

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Imago Herzogin Meghan bei der Paris Fashion Week im Laennec Center, Paris, 4. Oktober 2025

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Getty Images Herzogin Meghan bei einem Termin in Sydney