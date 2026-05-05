Im Skandal: Josh Duggar macht seinen Eltern schwere Vorwürfe

Josh Duggar (38), der älteste Sohn des Realitystars Jim Bob Duggar (60), hat seiner Mutter Michelle Duggar in einer Reihe von wütenden Textnachrichten schwere Vorwürfe gemacht. People veröffentlichte exklusiv Nachrichten, die zeigen, wie der verurteilte Straftäter seinen Eltern vorwirft, keine Verantwortung für ihre eigene Rolle in seinem Leben zu übernehmen. "Ich bin sehr enttäuscht. Ich habe das Gefühl, dass du Kritik einfach nicht annimmst oder deine eigenen Handlungen anerkennst, die mein Leben direkt beeinflusst haben, auch in dieser Situation", schrieb Josh seiner Mutter in einer Nachricht, die etwa eine Woche nach seiner Verurteilung zu 151 Monaten Gefängnis verschickt wurde.

In den Textnachrichten beklagte Josh außerdem, dass öffentliche Außendarstellung in seiner Familie stets Vorrang vor echten familiären Beziehungen gehabt habe. "Die öffentlichen Statements und PR-Arbeit, um Shows und öffentliche Images zu retten, wurden meiner Meinung nach über familiäre Beziehungen gestellt... Und das ist bis heute so", schrieb er. Seiner Mutter warf er zudem vor, sich "mehr um PR als um irgendetwas anderes" zu sorgen. Gleichzeitig beteuerte Josh in mehreren Nachrichten seine Unschuld und behauptete, ein anderer Mann, der in seinem Gebrauchtwagenbetrieb gearbeitet habe, sei für das Herunterladen des inkriminierten Materials auf seinen Computer verantwortlich. Michelle antwortete auf die Vorwürfe ihres Sohnes nicht inhaltlich, sondern versicherte ihm lediglich ihre Liebe und gab Unterstützungsbekundungen anderer weiter.

Josh war 2022 wegen des Besitzes und Empfangs von Kindesmissbrauchsmaterial verurteilt worden. Aktuell befindet er sich in seinem vierten und letzten Berufungsversuch gegen dieses Urteil. Zuletzt wurde seine Haftstrafe um weitere zwei Monate verlängert – bereits das dritte Mal, dass sein ursprünglicher Entlassungstermin nach hinten verschoben wurde. Derzeit ist er im Bundesgefängnis FCI Seagoville in Texas inhaftiert und soll dort bis zum 2. Februar 2033 bleiben. Josh ist der älteste der insgesamt 19 Kinder von Jim Bob und Michelle, die durch die Realityshow "19 Kids and Counting" zu Bekanntheit gelangten.

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Imago Josh Duggar, 2021

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Instagram / duggarfam Jim Bob Duggar und Ehefrau Michelle, Dezember 2019

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Imago Die Duggars: Jim Bob und Michelle mit ihren 16 Kindern in Springdale, Arkansas, am 14. Dezember 2005