"Schiefgegangen": Phil Collins hatte fünf Knieoperationen

Phil Collins (74), bekannt als Frontmann der Band Genesis, hat in einem seltenen Interview über die Herausforderungen gesprochen, mit denen er aufgrund seines Gesundheitszustands konfrontiert ist. Der Musiker erklärte, dass jahrelanger Alkoholkonsum seinen Nieren geschadet habe, was ihn zu einem längeren Krankenhausaufenthalt zwang. Auch Knieprobleme machten ihm zu schaffen – und das brachte ihn in eine gefährliche Situation. "Alles, was schiefgehen konnte, ging schief. Ich hatte inzwischen fünf Operationen am Knie. Jetzt habe ich ein Knie, das funktioniert, und ich kann laufen, wenn auch mit Hilfe von Krücken", sagte der Musiker im BBC-Podcast "Eras". Zudem leidet er an Nervenschäden in den Händen, die ihn bereits vor Jahren dazu zwangen, das Schlagzeugspielen aufzugeben.

Zusätzlich zu seinen körperlichen Beschwerden kämpft Phil laut eigener Aussage mit den Folgen von Entscheidungen und deren Auswirkungen auf seine Kinder, darunter Schauspielerin Lily Collins (36). "Ich versuche, Dinge wieder gutzumachen, die ich vielleicht falsch gemacht habe", erklärte er im Gespräch. Trotz aller Schwierigkeiten zeigt sich der Sänger entschlossen, weiterhin das Beste aus seiner Situation zu machen. Gleichzeitig deutete er an, möglicherweise doch wieder ins Studio zurückzukehren. "Vielleicht steckt noch Leben in dem alten Hund", sagte er in Bezug auf unveröffentlichte Songs, die er über die Jahre gesammelt hat.

Bereits im letzten Jahr wurde viel über Phils Gesundheitszustand spekuliert, als Gerüchte aufkamen, er erhielte Hospizpflege. Diese Mutmaßungen wurden von seinem Team zurückgewiesen. Stattdessen wurde erklärt, dass er sich von einer Knieoperation erhole. Phil selbst betont, dass er mit der Unterstützung einer Pflegekraft daran arbeite, sich um seine Gesundheit zu kümmern und die richtigen Schritte einzuhalten. Der Musiker genießt weiterhin die Unterstützung seiner Familie, die ihm in dieser schwierigen Zeit zur Seite steht.

Getty Images Sänger Phil Collins

Getty Images Phil Collins, Sänger

Getty Images Phil Collins und mit seiner Tochter Lily