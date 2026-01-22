Phil Collins (75) gibt ein ehrliches Gesundheits-Update

Phil Collins gibt offen Einblick in seine Gesundheit – und spart die harten Details nicht aus. Der Sänger und frühere Genesis-Frontmann berichtete in der BBC-Radio-2-Reihe von Zoe Ball von "frustrierenden letzten Jahren", in denen ihn gleich fünf Knie-Operationen und weitere Beschwerden ausgebremst haben. Der fast 75-Jährige lebt inzwischen mit einer rund um die Uhr anwesenden Pflegekraft zusammen, die seine Medikation überwacht. Mobil ist er nur noch mit Hilfe von Krücken. Der Musiker erklärte, regelmäßiges Schlagzeugspielen sei für ihn sehr unwahrscheinlich geworden. Das Gespräch wurde anlässlich seines 75. Geburtstags am 30. Januar aufgezeichnet und vor Kurzem ausgestrahlt.

Im Interview schildert Phil, wie stark ihn die körperlichen Einschränkungen beschäftigen – eine Folge jahrelanger Bühnenpräsenz und früherer Eingriffe nach einer Rückenverletzung. Er erzählte, er habe "alles, was schiefgehen konnte", erlebt und über Monate im Krankenhaus gelegen. Zugleich markierte er einen Wendepunkt: Er ist seit zwei Jahren trocken, nachdem ihm Nierenprobleme und exzessives Trinken die Grenzen aufgezeigt hatten. "Ich hatte wohl zu viel davon", sagte er der BBC und erklärte, er habe tagsüber getrunken und sich abends gestoppt. Auch wenn die Hände nach einer Operation nur teilweise Gefühl zurückerlangt haben und er mit Krücken unterwegs ist, bleibt die Musik präsent – zuletzt saß bei Genesis-Sets sein Sohn Nic am Schlagzeug, während Phil selbst überwiegend im Sitzen sang. In einer Rückschau machte er zudem klar, dass er erst wieder zu den Sticks greift, wenn es sich richtig anfühlt: "Wenn ich eines Tages aufwache und einen Drumstick halten kann, versuche ich es."

Jenseits der Bühne richtet Phil seinen Alltag neu ein. Sein Umfeld achtet darauf, dass die Reha-Routinen eingehalten werden, während die Pflegekraft Struktur in den Tag bringt. Familie bleibt ein Fixpunkt: Tochter Lily, bekannt aus Emily in Paris, und seine Söhne, darunter Nic, begleiten den Musiker seit Jahren auch durch gesundheitlich schwierige Phasen. Nach Berichten über einen Klinikaufenthalt im vergangenen Sommer, als er sich erneut am Knie behandeln ließ, sorgte sein Team dafür, falsche Gerüchte zu zerstreuen und betonte, es gehe um eine Operation – nicht um Palliativpflege. Phil begann als Kind mit dem Trommeln, prägte später Genesis als Sänger und feierte solo gewaltige Erfolge. Heute gönnt er sich mehr Ruhe, hält den Kontakt zu den Fans und hört in sich hinein, ob der Weg noch einmal ins Studio führt.

Getty Images Phil Collins, Sänger

Getty Images Phil Collins bei der letzten Genesis-Tour, März 2022

Getty Images Phil Collins 2007