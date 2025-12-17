Phil Collins' Enkelin (1) tanzt täglich zu Opas größten Hits

Lily Collins (36) hat in der "Tonight Show with Jimmy Fallon" ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert und seltene Einblicke in ihren Familienalltag gegeben. Im Mittelpunkt: Töchterchen Tove, die sie zusammen mit ihrem Ehemann Charlie McDowell (42) über eine Leihmutter im vergangenen Januar willkommen hieß. Die knapp einjährige Tove hat ihren Musikgeschmack offenbar schon entdeckt – und dieser favorisiert niemand Geringeren als ihren Großvater Phil Collins (74). "Wir spielen jeden Morgen seine Musik", verriet Lily und nannte Lieblingshits wie "In The Air Tonight" und "Invisible Touch", die täglich zu Hause durch die Wohnung schallen.

Doch auch eine Legende wie Phil hat Konkurrenz im Hause McDowell-Collins: Kinderliedermacher Caspar Babypants, bürgerlich Christopher Ballew, ist ebenfalls ein musikalischer Favorit der kleinen Tove. Der ehemalige Frontmann der Band Presidents of the United States of America sorgt nicht nur bei der Tochter von Lily und Charlie für Begeisterung, sondern auch bei den Eltern selbst – so sehr, dass sie ihn sogar hören, wenn die Kleine gar nicht dabei ist, wie Lily schmunzelnd gesteht. Neben der Vorliebe für musikalische Klänge berichtete die junge Mutter auch von Toves sportlichen Interessen: Regelmäßig schnappe sie sich ihren Mini-Tennisschläger und beweise dabei einen erstaunlich festen Griff.

Lily wirkt in ihrer Elternrolle inzwischen spürbar angekommen. In einem Interview erklärte sie kürzlich, die Geburt ihrer Tochter habe nicht nur ihren Alltag, sondern ihre gesamte Lebensperspektive verändert. Perfektion spiele heute kaum noch eine Rolle; wichtiger sei es geworden, wirklich präsent zu sein, egal ob im Familienleben oder am Set. Die Schauspielerin betonte, dass sie gelernt habe, Erwartungen loszulassen und stattdessen bewusste Momente zu schaffen, in denen Nähe und Authentizität zählen. Jeder Tag fühle sich seitdem wie ein neuer Abschnitt an, erklärte Lily, ein kontinuierlicher Lernprozess, der sie geduldiger, offener und zugleich sicherer in ihren Entscheidungen mache.

Getty Images Phil Collins, Sänger

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Charlie McDowell mit ihrer Tochter Tove Jane

Todd Williamson/Getty Images Phil Collins mit seiner Tochter Lily in Hollywood