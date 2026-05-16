Nancy Sinatra ehrt Frank Sinatra 28 Jahre nach seinem Tod

Heuer jährt sich der Todestag von Frank Sinatra (†82) zum 28. Mal – und seine Tochter Nancy Sinatra hat dies zum Anlass genommen, auf Instagram bewegende Worte zu teilen. Die Sängerin, bekannt für ihren Hit "These Boots Are Made for Walkin'", erinnerte an das Erbe ihres Vaters und an den Schmerz, der seit dem Verlust nie ganz verschwunden ist. "Vor achtundzwanzig Jahren verlor die Welt Frank Sinatra, und ich verlor meinen Vater", schrieb sie: "Ich glaube nicht, dass ich den Verlust jemals vollständig überwinden werde."

In ihrem Tribut beschrieb Nancy ihren Vater als "einen der außergewöhnlichsten Menschen, den ich je das Privileg hatte zu kennen". Dabei hob sie besonders seine Menschlichkeit hervor: "Er hatte eine Art, Menschen das Gefühl zu geben, etwas Besonderes zu sein, egal ob es eine einzelne Person neben ihm war oder Tausende im Publikum." Sein Liedgut sei etwas Besonderes, weil es aus einem echten Ort komme und er jedes Wort, das er sang, wirklich gemeint habe. Ihr größtes Bedauern sei, dass Franks Urenkel ihn nie kennenlernen konnten. "Oh! Wie sie sich gegenseitig geliebt hätten", schrieb sie. Sie schloss ihr Statement mit den Worten: "Frank Sinatra ist ewig. Und ich vermisse meinen Daddy noch immer. Ich liebe dich, Poppa."

Frank Sinatra starb am 14. Mai 1998 im Alter von 82 Jahren. In ihren Memoiren "My Father's Daughter" aus dem Jahr 2000 schilderte Nancys Schwester Tina laut Desert Sun, dass Franks damalige Ehefrau Barbara die Familie nicht über seinen Tod informiert habe und sie stattdessen durch einen Arzt davon erfahren hätten. Frank hinterließ drei Kinder – Nancy, Frank Jr. und Tina – sowie mehrere Enkel- und Urenkelkinder. Als einer der bekanntesten Entertainer der Musikgeschichte ist er bis heute für Klassiker wie "My Way", "Strangers in the Night" und "Fly Me to the Moon" bekannt.

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Instagram / nancysinatra Nancy Sinatra und Frank Sinatra

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Getty Images Nancy Sinatra, 1966, im Leopardenmantel bei einem öffentlichen Auftritt

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DAN GROSHONG/AFP/Getty Images Frank und Barbara Sinatra 1995 in Los Angeles