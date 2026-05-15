Yasins Fremdflirt-Vorwurf: Samira Cilingir klärt auf

Samira Cilingir hat sich zu einem Vorwurf geäußert, den ihr Ex Yasin Cilingir (35) in der Sendung Prominent getrennt öffentlich gegen sie erhoben hat. In der Show behauptete Yasin, dass Samira sich im Fitnessstudio mit einem anderen Mann getroffen habe, der etwas von ihr gewollt habe. Für ihn sei das "wie Fremdgehen", betonte er in der Sendung. Jetzt hat Samira auf Instagram reagiert und ihre Sicht der Dinge geschildert.

Laut Samira handelt es sich dabei um ein Ereignis, das bereits rund sieben Jahre zurückliegt. "Es ist eine lächerliche Story, die direkt nach Love Island war. Yasin ist wie immer im Streit kilometerweit abgehauen (von Hamburg nach Köln) und mir ging es nicht gut. Ich war dann im Fitnessstudio (öffentlicher Ort) mit einem von 'Love Island', der nur einmal meinte, wenn ich nicht mit Yasin ein Couple wäre, hätte er mich gewählt", klärt sie die Situation auf Instagram auf. Dabei ist ihr wichtig zu betonen: "Er hat sich aber nie an mich rangemacht, auch zu diesem Zeitpunkt nicht." Zudem hob sie hervor, dass Yasin zuvor bei einer Freundin zu Hause gewesen sei – "kein öffentlicher Ort", wie sie betonte.

Zuvor war bei "Prominent getrennt" wegen des Themas ein heftiger Streit zwischen dem Ex-Paar entbrannt. In der dritten Folge eskalierte die Aussprache komplett. Yasin warf Samira vor: "Warum habe ich dich blockiert? Weil du mal einen fucking Typen zu uns nach Hause gebracht hast." Samira schoss sofort zurück: "Du lügst. Du lügst so dreckig. Weil ich mit einem Typen ins Fitnessstudio gehe. Stattdessen bist du zu Hause bei irgendeiner Tusse." Am Ende flogen so sehr die Fetzen, dass Samira den Raum verließ. Später machte sie ihrem Frust Luft: "Immer bin ich die Schlimme. Egal was, ich bin immer die Dumme." Yasin zeigte sich ebenfalls emotional und betonte unter Tränen: "In meinen Augen ist das wie Fremdgehen."

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Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir, Realitystars

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Imago Samira und Yasin Cilingir beim Fame Fighting 2, 2024

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Instagram / yasin_ca Yasin und Samira Cilingir, 2024