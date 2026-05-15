Michael Schumachers Familie erinnert an bewegenden Monaco-GP

Genau 32 Jahre nach dem Grand Prix von Monaco 1994 hat die Familie von Michael Schumacher (57) auf Instagram an ein ganz besonderes Rennwochenende erinnert. Über den offiziellen Schumacher-Account wurden zwei Fotos geteilt, die an Michaels erste Poleposition in seiner Formel-1-Karriere erinnern. "In einer Saison, die von Tragödie und intensiver Konkurrenz geprägt war, holte Michael die erste Poleposition in seiner Grand-Prix-Karriere beim F1 Monaco Grand Prix", schrieb die Familie dazu. Bei vielen Fans löste der Beitrag nostalgische Reaktionen aus – denn das Rennen gilt bis heute als einer der emotionalsten Wendepunkte der Formel-1-Geschichte.

Sportlich lief das Wochenende in Monaco für den Deutschen damals schlicht perfekt: Im Benetton-Ford dominierte er das Qualifying auf dem engen Stadtkurs und ließ Mika Häkkinen im McLaren fast eine Sekunde hinter sich. Im Rennen gelang ihm dann ein sogenannter Grand Slam – Poleposition, Start-Ziel-Sieg, schnellste Runde und alle Führungsrunden gingen auf sein Konto. Hinter ihm komplettierten Martin Brundle und Gerhard Berger (66) das Podium. Doch die Freude über diesen Erfolg war von tiefer Trauer überschattet: Nur zwei Wochen zuvor war Ayrton Senna, Michaels großes Idol, beim Grand Prix von Imola tödlich verunglückt. Der erste Startplatz auf der Aufstellungsrunde in Monaco blieb damals symbolisch leer – als stille Hommage an den Brasilianer, der den Monaco-GP zuvor fünfmal in Folge gewonnen hatte.

Dass der Unfall von Ayrton Michael tief traf, machte er später selbst deutlich: Er gestand, nach dem Tod seines Idols sogar über ein Karriereende nachgedacht zu haben. Trotzdem fuhr er weiter – und schrieb Geschichte. Aus der ersten Poleposition wurden am Ende seiner Karriere insgesamt 68, dazu kamen sieben Weltmeistertitel. Seit seinem schweren Skiunfall im Dezember 2013 lebt Michael völlig abgeschirmt von der Öffentlichkeit und befindet sich in privater medizinischer Rehabilitation. Über seinen aktuellen genauen Gesundheitszustand ist auf Wunsch der Familie kaum etwas bekannt.

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Imago Michael Schumacher beim Großen Preis von Monaco am 15. Mai 1994

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Getty Images Michael Schumacher, Formel-1-Fahrer

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Getty Images Michael Schumacher, deutscher Formel-1-Star