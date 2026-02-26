Frank Sinatras legendäre Partyvilla steht zum Verkauf

Frank Sinatras (†82) legendäres Partyhaus in Los Angeles steht zum ersten Mal seit 53 Jahren zum Verkauf, wie Daily Mail berichtet. Die glamouröse Villa Dorada mit sechs Schlafzimmern und sieben Badezimmern wurde 1929 im Spanish-Revival-Stil erbaut und kommt nun für 6,3 Millionen Euro auf den Markt. Das Anwesen gehörte einst dem vierfach Oscar-prämierten Komponisten Jimmy Van Heusen, der Frank Songs wie "Come Fly with Me", "All the Way" und "My Kind of Town" schrieb. Der Musiker erlaubte seinem besten Freund Frank, in der Villa zu wohnen und dort ausschweifende Partys zu feiern, bei denen sich die Crème de la Crème Hollywoods traf.

Die Villa hat ihren historischen Charme bis heute bewahrt. In einem der Badezimmer sind die tiefrosafarbenen Fliesen und eine Vintage-Dusche noch immer erhalten, während ein anderes Bad mit grün-schwarzen Fliesen aus der Art-Déco-Ära beeindruckt. Zum Anwesen gehört ein Salon direkt neben dem Eingangsbereich mit einer eigenen Bar am Fenster, damit Gäste ihren Cocktail mit Blick über die Stadt genießen können. Von den Balkonen und Fenstern aus reicht der Blick über Los Angeles bis zum Griffith Observatory und zum berühmten Hollywood-Schriftzug. "Von dem Moment an, in dem man durch die Vordertür tritt, spürt man die historische Schönheit in jedem Detail", erklärte der Staging-Designer Ryan Worthington gegenüber dem Staging-Studio Vesta Home.

Jimmy Van Heusen war nicht nur Franks Songwriting-Partner, sondern auch sein engster Vertrauter. Er brachte den Sänger ins Krankenhaus, nachdem dieser sich in seiner Verzweiflung über das Scheitern seiner Ehe mit Ava Gardner eine Pulsader aufgeschnitten hatte. Neben Frank durfte auch Bing Crosby, für den Jimmy ebenfalls Songs schrieb, in der Villa Dorada Feste veranstalten. Das Anwesen war zuvor im Besitz von Bela Lugosi, Hollywoods erstem Dracula-Darsteller. Immobilienmakler John Zaffarano schwärmte: "Wenn man sich daran erinnert, dass Frank Sinatra hier tatsächlich gelebt hat, kann man sich die Partys und die Energie, die einst diese Räume füllten, fast vorstellen."

Anzeige Anzeige

Keystone/Getty Images Frank Sinatra 1949

Anzeige Anzeige

DAN GROSHONG/AFP/Getty Images Frank und Barbara Sinatra 1995 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Frank Sinatra im Jahr 1955

Anzeige

Findest du den Preis von 6,3 Mio. Euro für so viel Hollywood-Geschichte angemessen? Ja, das ist für diese Lage und Historie fair. Eher überzogen – da zahlt man den Namen mit. Ergebnis anzeigen