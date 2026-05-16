Mann Benny Blanco packt aus: Selena Gomez liebt Junkfood

Burger, Pommes, Schokolade und Fast Food zum Frühstück – Selena Gomez (33) ist bekennender Junkfood-Fan. Das hat jetzt ihr Ehemann Benny Blanco (38) in einer Aufzeichnung des "Goop"-Podcasts von Gwyneth Paltrow (53) in West Hollywood enthüllt. Dabei ließ der Musikproduzent kein gutes Haar an den Essgewohnheiten seiner Frau: Selena habe "die Ernährung eines fünfjährigen Kindes", so Benny. Besonders pikant: Die Sängerin soll sich an einem ganz normalen Morgen bereits um Viertel vor sieben Fast Food von der Kette Jack in the Box gegönnt haben. "Ich bin reingekommen und sie aß Jack in the Box um 6:45 Uhr morgens", erzählte er im Podcast.

Laut Benny mag Selena "weder Obst noch Gemüse" besonders. Wenn sie gemeinsam beim Lieferdienst Goop Kitchen – dem gesunden Takeout-Konzept von Gwyneth Paltrow – bestellen, ordert die Sängerin zwar einen chinesischen Hühnchensalat, pickt daraus aber alles heraus, was obendrauf liegt, und überlässt Benny das Grünzeug. "Sie isst Goop wie verrückt", sagte er – das sei tatsächlich das "eine gesunde Ding", das er bei ihr durchsetzen könne. Gwyneth selbst reagierte auf die Enthüllungen über die Frühstücksgewohnheiten sichtlich entsetzt mit den Worten: "Das ist nicht Goop-approved!"

Selenas Vorliebe für Junkfood ist allerdings kein Geheimnis. In einem früheren Interview mit Bon Appetit verriet sie, dass auf ihrem Tourbus stets "Hot Cheetos, Schokolade und Pickles" vorrätig waren – und Jack in the Box hat sie längst als ihre Lieblingsrestaurantkette ausgerufen. Gegenüber Starkoch Gordon Ramsay (59) schilderte sie stolz ihre Standardbestellung: "Zwei Tacos, zwei Frühlingsrollen, Curly Fries und ein Chicken Sandwich." Bereits 2011 musste sie wegen ihrer unausgewogenen Ernährung sogar im Krankenhaus behandelt werden. "Das Problem ist, dass ich nicht das Richtige esse", sagte sie damals. Trotzdem steht für die Entertainerin seit einigen Jahren auch Sport auf dem Programm – sie trainiert mit einem Personal Trainer und absolviert regelmäßig HIIT-Workouts und Barre-Kurse.

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Getty Images Benny Blanco und Selena Gomez bei den 83. Golden Globes im Beverly Hilton, Beverly Hills, 11. Januar 2026

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Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

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Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez