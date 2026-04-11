Benny aus dem Häuschen: Selena Gomez begeistert im Badeanzug

Selena Gomez (33) hat ihren Ehemann Benny Blanco (38) mit einem Selfie im blauen Blumenbadeanzug begeistert – und der Musikproduzent ließ die Begeisterung prompt alle wissen. Auf Instagram teilte er das Foto seiner Frau, das sie lässig in ihrem begehbaren Kleiderschrank zeigt – die Beine übereinandergeschlagen, das Handy in der Hand, ganz entspannt in Pose. In seiner Bildunterschrift schwärmte er kurz und bündig: "Heißeste Frau der Welt, falls jemand das vergessen haben sollte." Dazu legte er den Song "Honey" von Mariah Carey (57) unter den Post und sorgte so für eine extra romantische Note.

Der Post kommt rund einen Monat nach einer Szene, die online für gemischte Reaktionen gesorgt hatte. In einer Folge von Bennys Podcast "Friends Keep Secrets" küsste Selena ihrem Mann überraschend die Zehen – nachdem er zuvor im Netz Fotos seiner schmutzigen Füße geteilt hatte. Im Netz kommentierten dies manche Nutzer kritisch. So schrieb etwa ein User: "Warum um alles in der Welt würde sie ihn von all den Männern der Welt heiraten?" Ein anderer hingegen scherzte: "Ich schätze, sie akzeptiert jeden Teil von ihm, sogar seine schmutzigen Füße."

Selena und Benny heirateten im September 2025 nach etwa zwei Jahren Beziehung. Die Hochzeit mit rund 170 Gästen fand in Santa Barbara statt. Zu den Gästen zählten unter anderem Camila Cabello (29), Ed Sheeran (35) und Martin Short (76). Ein Insider berichtete gegenüber OK!: "Sie strahlten die ganze Nacht über, und sowohl Selena als auch Benny konnten nicht aufhören zu lächeln. Es war so viel Liebe im Raum."

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Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

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Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez

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Instagram / itsbennyblanco Benny Blanco und Selena Gomez am 27. Oktober 2025