Emotional: So feiert Selena Gomez Tourstart von Demi Lovato

Selena Gomez (33) verbringt einen ganz besonderen Konzertabend mit ihrer Freundin Demi Lovato (33): In Orlando feiert die Sängerin den Tourstart von Demis "It's Not That Deep"-Tour im Kia Center und lässt ihre Fans auf Social Media daran teilhaben. Wie das Magazin People berichtet, teilt Selena in ihren Instagram-Stories mehrere Schnappschüsse und Clips aus der Arena und von hinter den Kulissen. Dazu zählt auch ein Schwarzweißfoto, das Demi auf der Bühne zeigt, wie ihr noch schnell der Lippenstift aufgefrischt wird. "Ich bin in Tränen ausgebrochen. Das war eindeutig eine der besten Shows. Und diese Vocals? Psh, ich bin weggeblasen", schreibt Selena zu dem Bild.

In weiteren Slides zeigt die Musikerin, wie nah sie ihrer langjährigen Freundin an diesem Abend kommt. Selena postet ein Foto, auf dem sie Demi backstage fest umarmt, dazu setzt sie nur ein rotes Herz-Emoji. Außerdem bekommen ihre Follower ein Video zu sehen, in dem Selena ausgelassen im Publikum tanzt. Doch erst mit einem Besuch von Joe Jonas (36) ist die Reunion wirklich komplett. Der ehemalige Disney-Kollege und "Camp Rock"-Filmpartner von Demi steht als Überraschungsgast mit auf der Bühne und performt mit der Künstlerin vor den Fans.

Selena und Demi kennen sich seit gemeinsamen Disney-Zeiten und standen früh zusammen vor der Kamera. Über die Jahre haben beide Höhen und Tiefen durchlebt und sich in verschiedene Richtungen entwickelt, sowohl musikalisch als auch privat. Dennoch betonen sie in Interviews immer wieder, wie prägend die gemeinsame Vergangenheit für sie war. Joe lernte die beiden ebenfalls im Disney-Kosmos kennen, unter anderem durch die "Camp Rock"-Filme, die eine ganze Generation von Zuschauern begleiteten. Viele Fans verbinden mit diesem Trio nostalgische Kindheitserinnerungen. Der aktuelle Tourstart zeigt, dass sich einige dieser alten Bande bis heute halten und die Künstler sich auch abseits der roten Teppiche gegenseitig unterstützen und feiern.

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Getty Images Demi Lovato und Selena Gomez 2011

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Instagram / selenagomez Selena Gomez und Demi Lovato Backstage beim Auftaktkonzert von Demis "It's Not That Deep"-Tour 2026

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Jonathan Leibson / Freier Fotograf Joe Jonas und Demi Lovato beim "DNCE Konzert" 2016 in LA

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