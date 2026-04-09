Selena Gomez gibt Einblick in ihr Leben als "Mrs. Blanco"

Selena Gomez (33) ist endlich angekommen. Die Schauspielerin ist noch relativ frisch mit ihrem Benny Blanco (38) verheiratet. Bei Instagram gibt sie jetzt einen Einblick in ihr Leben als "Mrs. Blanco", wie sie es nennt. Die Fotostrecke zeigt sie nicht nur bei professionellen Shootings, sondern auch in privaten Momenten. Unter anderem ist ein Selfie dabei, das Selena und Benny beim Kochen in der Küche zeigt – gemeinsam experimentierten sie mit Toast und Ei. Ein weiteres Foto zeigt das Ehepaar fröhlich lachend und feiernd. Es ist schwer zu übersehen, dass Selena und Benny im jeweils anderen das Perfect Match gefunden haben.

Anfang März feierte Benny seinen Geburtstag und zu diesem Anlass fasst Selena ihre Liebe zu ihm in emotionale Worte. Im Netz gratulierte sie mit privaten Schnappschüssen. Dazu schrieb sie: "Happy Birthday my Love. Ich liebe dich von ganzem Herzen." In den Kommentaren unter dem Post reagiert der Musikproduzent auf die lieben Worte seiner Frau. "Du bist das beste Geburtstagsgeschenk, das ich mir jemals wünschen könnte", meint er sichtlich gerührt. Unter den Aufnahmen war auch ein besonderes Schwarz-Weiß-Bild von Selena und Bennys Hochzeit dabei. Es zeigt die beiden kurz nach dem Jawort unter dem Applaus der Gäste den Gang zum Altar runtergehen.

Selena und Benny heirateten im September vergangenen Jahres bei einer glamourösen Feier. Im kalifornischen Santa Barbara fand die Zeremonie auf einem privaten Anwesen statt. Die beiden veröffentlichten die ersten Hochzeitsfotos bereits einen Tag nach der Trauung. Ein besonderes Augenmerk war dabei natürlich das Hochzeitskleid der gebürtigen Texanerin: Auf den ersten Bildern trug sie ein Neckholder-Kleid mit romantischem Blumenschmuck. Doch das war nicht alles: Es folgte ein zweites Kleid aus feiner Spitze und ein drittes mit verspielten Stoffstreifen über den Schultern, das fast schon an das berühmte weiße Kleid von Marilyn Monroe (†36) erinnerte. In der "Jennifer Hudson Show" plauderte Selena aus, dass ersteres ihr persönlicher Favorit war.

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Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, 2026

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Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez

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Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco an ihrem Hochzeitstag