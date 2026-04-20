Selena Gomez trifft Ex-Co-Star David Henrie für Dinner-Date

Selena Gomez (33) und ihr ehemaliger Wizard-Serienkollege David Henrie (36) haben sich am Sonntag in Los Angeles zu einem gemeinsamen Abendessen getroffen, berichten unter anderem TMZ und Daily Mail. Die beiden wurden dabei gesehen, wie sie das Edelrestaurant Giorgio Baldi verließen – ein Lokal, das bei Prominenten äußerst beliebt ist. Mit dabei war auch Davids Frau Maria Cahill, die hochschwanger das vierte Kind des Paares erwartet. Besonders in Fankreisen sorgt das Treffen für Gesprächsstoff, denn der Zeitpunkt scheint alles andere als zufällig zu sein.

Denn diesen Sommer geht "Wizards Beyond Waverly Place" mit seiner dritten und gleichzeitig letzten Staffel an den Start. Selena schlüpft darin erneut in ihre ikonische Rolle als Alex Russo, mit der sie einst in der Originalserie "Die Zauberer vom Waverly Place" bekannt wurde. David steht ebenfalls wieder als ihr großer Bruder Justin Russo vor der Kamera. Das gemeinsame Dinner dürfte damit nicht bloß ein freundschaftliches Wiedersehen gewesen sein, sondern auch ein Arbeitstreffen.

Selena und David kennen sich bereits seit fast zwei Jahrzehnten aus ihrer gemeinsamen Zeit am Set von "Die Zauberer vom Waverly Place". Neben ihren Auftritten vor der Kamera sind beide auch als Produzenten des Spin-offs tätig. Dabei hat David nach eigenen Angaben in einem Interview mit People eine neue Seite an Selena entdeckt: "Selena hat großartige Ideen und unglaubliche Instinkte. Ihr Engagement inspiriert das gesamte Team", schwärmte er von der Zusammenarbeit mit ihr. Für die Sängerin ist die Rückkehr als Alex Russo damit auch eine Rückkehr zu ihren Ursprüngen als Schauspielerin.

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Getty Images David Henrie und Selena Gomez im Oktober 2024

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Getty Images David Henrie, Selena Gomez und Jake T. Austin, Schauspieler

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Instagram / davidhenrie "Die Zauberer vom Waverly Place"-Stars David Henrie und Selena Gomez