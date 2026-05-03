Selena Gomez verkauft ihre Luxusvilla für 5,5 Millionen Euro

Selena Gomez (33) trennt sich von ihrer Luxusvilla im Großraum Los Angeles. Die Sängerin hat das Anwesen im noblen Encino-Viertel für rund 5,5 Millionen Euro auf den Markt gebracht, wie TMZ berichtet. Das Haus liegt hinter einer privaten, gesicherten Einfahrt im exklusiven Rancho-Viertel und bietet auf rund 1.070 Quadratmetern sechs Schlafzimmer und beeindruckende zehn Badezimmer – genug Platz also für ausgiebige Hauspartys oder schlicht ein sehr entspanntes Leben zu zweit.

Die Ausstattung des Anwesens lässt kaum Wünsche offen: Neben den üblichen Annehmlichkeiten wie einem geräumigen Wohnzimmer, einer edlen Küche und einem formellen Esszimmer punktet die Villa mit einem Weinkeller, einem Medienzimmer, einem Massageraum, einem Glamour-Zimmer, einem Fitnessstudio sowie einem eigenen Arbeitsbereich und sogar einer Gesangskabine. Auf dem knapp einem Hektar großen Außengelände laden ein Wasserfall, ein Bach, ein Pool sowie ein Spa zum Entspannen ein. Vermarktet wird das Objekt von Branden Williams von Beverly Hills Estates.

Den Grund für den Verkauf dürfte die neue Lebenssituation von Selena liefern. Die Unternehmerin und Schauspielerin hatte das Anwesen gemeinsam mit ihrem Mann Benny Blanco (38) erworben, sich mit ihm aber inzwischen eine neue Traumimmobilie gegönnt: Für umgerechnet 29,9 Millionen Euro zogen die beiden in eine Villa in Beverly Hills. Bemerkenswert ist zudem, wer einst in dem nun zum Verkauf stehenden Haus in Encino wohnte: Die Immobilie gehörte früher der verstorbenen Rocklegende Tom Petty (†66).

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Getty Images Selena Gomez bei den Golden Globe Awards 2026

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Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez

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Getty Images Tom Petty bei einem Auftritt im Februar 2008