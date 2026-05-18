"Jay Kelly"-Star Tom Francis will neuer James Bond werden

Tom Francis hat offenbar ein Auge auf eine der begehrtesten Rollen Hollywoods geworfen: Der 26-jährige britische Schauspieler soll für die Rolle des neuen James Bond vorgesprochen haben. Das berichtet das Branchenmagazin Variety. Damit mischt sich der Olivier-Preisträger in ein Rennen, das auch Stars wie Jacob Elordi (28), Aaron Taylor-Johnson (35), Callum Turner (36) und Cosmo Jarvis umfasst. Hintergrund ist die laufende Suche von Amazon MGM Studios, das die berühmte Agenten-Franchise inzwischen übernommen hat und nun aktiv nach einem Nachfolger für Daniel Craig (58) sucht.

Bond-Casting-Chefin Nina Gold hat laut dem Branchenportal Deadline bereits Hinweise gegeben, wie der neue Agent aussehen soll: Der nächste Darsteller müsse unter anderem Sexappeal ausstrahlen. Für Tom wäre die Bond-Rolle ein großer Karriereschritt in Richtung Leinwand. Bislang ist er vor allem als Musicalbühnenstar bekannt – unter anderem durch die Rolle des Joe Gillis in der gefeierten Neuinszenierung von "Sunset Boulevard", die zunächst im Londoner West End lief und anschließend am Broadway zu sehen war. Für diese Rolle gewann er den Olivier Award als bester Hauptdarsteller in einem Musical und erhielt zudem eine Tony-Nominierung. Daneben hatte er Auftritte in der Netflix-Produktion "Jay Kelly" sowie in der fünften Staffel der Serie You. Als Nächstes ist er im Film "The Mosquito Bowl" an der Seite von Nicholas Galitzine (31) zu sehen.

Schon länger wird in der Branche rege über mögliche Bond-Darsteller spekuliert. Dabei ist die Frage der Herkunft traditionell von Bedeutung: Der Geheimagent wird klassischerweise von einem britischen Schauspieler verkörpert. Ausnahmen gab es allerdings schon in der Vergangenheit. Pierce Brosnan (73), der aus Irland stammt, übernahm die Rolle ebenso wie der Australier George Lazenby (86). Und auch der irische Schauspieler Liam Neeson (73) war Berichten zufolge in den 1990er-Jahren ein ernsthafter Bond-Kandidat – entschied sich damals jedoch gegen die Rolle.

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Getty Images Tom Francis bei der Met Gala 2026

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Imago Daniel Craig und Eva Green bei der Promotion zu "Casino Royale", 2006

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Getty Images Pierce Brosnan bei der UK-Gala zu "Giant" im Picturehouse Central in London

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