Das sagt ihre Schwester über Königin Margrethes Zustand

Beunruhigende Tage für das dänische Königshaus: Nachdem Königin Margrethe (86) vergangenen Donnerstag, den 14. Mai, wegen Herzkrämpfen ins Rigshospitalet in Kopenhagen eingeliefert worden war, eilten ihre engsten Angehörigen an ihr Krankenbett. König Frederik (57) und seine Tochter Prinzessin Isabella (19) wurden am Samstag, 16. Mai, vor der Klinik gesichtet. Auch Margrethes jüngere Schwester Prinzessin Benedikte (82) reiste in die dänische Hauptstadt. Gegenüber dem Magazin Billed Bladet gab Benedikte nach ihrem Besuch ein beruhigendes Update zum Gesundheitszustand der 86-jährigen Regentin ab. "Den Umständen entsprechend geht es ihr gut", sagte sie. Die Prinzessin wirkte dabei laut Medienberichten ruhig und zuversichtlich, als sie das Krankenhaus verließ.

Bereits am Freitagmorgen hatte der dänische Hof offiziell mitgeteilt, dass Margrethe sich einem medizinischen Eingriff unterzogen hatte: einer sogenannten Ballondilatation der Herzkranzarterie. Dabei handelt es sich um ein minimalinvasives Verfahren, bei dem verengte Blutgefäße mithilfe eines aufblasbaren Ballonkatheters aufgedehnt werden. "Königin Margrethe wird, wie bereits mitgeteilt, noch einige Tage im Rigshospitalet bleiben. Ihrer Majestät geht es gut", hieß es in der Mitteilung des Königshauses. Für den Krankenhausbesuch sagte Frederik sogar kurzfristig einen offiziellen Termin auf der Insel Bornholm ab. Der Besuch seiner Tochter Isabella fiel dabei auf einen besonderen Tag: Frederiks Hochzeitstag mit Königin Mary – das Paar feierte am 14. Mai seinen 22. Jahrestag.

Für Margrethe ist es nicht das erste Mal, dass sie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Im Herbst 2024 musste sie nach einem Sturz für mehrere Tage in ärztliche Behandlung, und im Mai 2025 wurde sie vorsorglich wegen einer stärkeren Erkältung in eine Klinik eingeliefert. Zudem leidet die frühere Monarchin seit Jahren an chronischen Rückenschmerzen. Margrethe hatte im Januar 2024 den dänischen Thron an ihren Sohn Frederik übergeben – als erste dänische Monarchin überhaupt, die abdankte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark im April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Benedikte und Königin Margrethe 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Die dänischen Royals: Prinzessin Isabella, Königin Margrethe, König Frederik und Königin Mary