James Franco strahlt mit Freundin Izabel in Cannes

James Franco (48) und seine Freundin Izabel Pakzad haben am Dienstag gemeinsam die Eröffnungszeremonie der Filmfestspiele von Cannes besucht. Es war bereits das dritte Jahr in Folge, dass das Paar Hand in Hand über den roten Teppich schritt – und die Stimmung schien prächtig zu sein. Beide strahlten in eleganter Abendgarderobe in die Kameras. Der Schauspieler setzte dabei auf einen klassischen Smoking des Modehauses Giorgio Armani.

Der Auftritt an der Côte d'Azur ist für James mehr als nur ein gesellschaftliches Ereignis – er markiert auch eine Art Comeback in der Filmwelt. Nachdem er zuletzt vor allem in Direct-to-Video-Produktionen zu sehen war, stehen nun größere Projekte auf seiner Agenda. Bald wird er im Film "Castro's Daughter" in die Rolle des kubanischen Revolutionsführers Fidel Castro schlüpfen. Zudem arbeitet er hinter der Kamera: Für sein Regieprojekt "The Long Home" hat er nach eigenen Angaben bereits ein hochkarätiges Ensemble zusammengestellt, so Daily Mail.

Der 48-Jährige war über viele Jahre ein fester Bestandteil der Filmfestspiele von Cannes. Im Jahr 2013 präsentierte er dort seinen Film "As I Lay Dying", bei dem er nicht nur Regie führte, sondern auch am Drehbuch mitwirkte und die Hauptrolle übernahm. Danach folgte eine elfjährige Pause von dem renommierten Festival, bevor er 2024 gemeinsam mit Izabel dorthin zurückkehrte und seitdem jedes Jahr wieder erschienen ist. Die Schauspielerin ist seit mehreren Jahren an seiner Seite – und offenbar ein fester Bestandteil seiner Rückkehr ins Rampenlicht.

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Getty Images James Franco bei der Eröffnungsgala der 79. Filmfestspiele von Cannes

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Getty Images James Franco und Izabel Pakzad bei der Eröffnung des 79. Filmfestivals von Cannes

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Getty Images James Franco