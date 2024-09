Seltene Sichtung: James Franco auf Date mit seiner Freundin

James Franco (46) wurde am Dienstag beim romantischen Abendessen mit seiner Freundin Izabel Pakzad gesichtet und abgelichtet. Der "Spring Breakers"-Star und die 28-jährige Schauspielerin besuchten das beliebte Restaurant Sushi Park in West Hollywood. James zeigte sich in einem lockeren Outfit mit einem weißen, langärmeligen Sweatshirt unter einem blauen Grafik-T-Shirt, grauen Jeans und weißen Sneakers. Izabel trug währenddessen eine graue Bluse, einen schwarzen Minirock und braune Stiefel. Vor dem Dinner hatten sich die beiden laut Daily Mail mit Freunden im Parkhaus getroffen und gingen dann gemeinsam ins Restaurant.

Bereits im vergangenen Jahr genossen James und Izabel einen gemeinsamen Urlaub in Porto Ercole, Italien, wie Fotos der Daily Mail zeigen. Auf den Bildern, die damals veröffentlicht wurden, tragen beide Badeklamotten und wirken ausgelassen, als sie auf einer Liege entspannen, miteinander essen oder sich unterhalten. Das Paar hält sich für gewöhnlich aus der Öffentlichkeit heraus, insbesondere während der hitzigen Debatten über James' früheres Verhalten.

Die beiden sind seit November 2017 miteinander liiert, hatten ihre Beziehung aber erst im Sommer 2018 öffentlich gemacht. Vor wenigen Monaten kehrte James nach fünf Jahren Abwesenheit erstmals wieder auf den roten Teppich des Cannes Film Festivals zurück. Seine Karriere nahm 2019 eine problematische Wendung, als fünf seiner ehemaligen Filmschüler ihn wegen unsittlichen Verhaltens verklagten. James bestritt die Anschuldigungen, und die Klagen wurden schließlich außergerichtlich beigelegt. Im Dezember 2021 sprach er in dem "The Jess Cagle Podcast" erneut über die Vorwürfe und betonte, dass jede sexuelle Handlung einvernehmlich gewesen sei.

Getty Images Izabel Pakzad und James Franco

Getty Images James Franco, Schauspieler

