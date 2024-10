James Franco ist dankbar, dass er 2018 gecancelt wurde

James Franco (46), der bekannte Schauspieler und Regisseur, hat sich fünf Jahre nach den gegen ihn erhobenen Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe erstmals ausführlich dazu geäußert. In einem Interview mit Variety erklärte er, für die Zeit seiner beruflichen Zwangspause dankbar zu sein. Sie habe ihn dazu gebracht, sein Leben grundlegend zu überdenken und neue Prioritäten zu setzen. So gelingt es dem ehemaligen Workaholic nach eigenen Angaben heute, bewusster zu leben und das genießen zu können, was er privat und beruflich bereits erreichen konnte.

Die schweren Vorwürfe gegen James kamen 2018 ans Licht, als ihn mehrere Frauen beschuldigten, seine Position als Lehrer an der von ihm eröffneten Schauspielschule ausgenutzt zu haben, um Studentinnen zu unangemessenen und expliziten Szenen zu drängen. Im Jahr 2019 folgte eine Klage, die schließlich im Sommer 2021 beigelegt wurde, indem der Oscar-Gewinner einer Zahlung von über zwei Millionen Dollar zustimmte. Nachdem er nun für einige Zeit von der Bildfläche verschwunden war, kehrt der gebürtige Kalifornier im November mit einem Paukenschlag zurück. Er wird in dem italienischen Kriegsdrama "Hey Joe" mitspielen und erklärte dazu: "Ich bin so dankbar, wieder arbeiten zu können."

Neben den Details über sein persönliches Wachstum verriet James auch, wie es ihm mit der zerbrochenen Freundschaft mit Seth Rogen (42) geht, seinem langjährigen Filmkollegen. 2021 hatte Seth öffentlich erklärt, dass er aufgrund der Vorwürfe nicht mehr mit dem 46-Jährigen zusammenarbeiten wolle. James zeigte sich enttäuscht über den Kontaktabbruch, betonte aber, dass er seinen ehemaligen Freund immer noch schätzt: "Ich liebe Seth. Wir hatten 20 großartige Jahre zusammen, aber ich glaube, das ist jetzt vorbei." Ob ihm neben dem beruflichen Comeback auch eines im Freundeskreis gelingen wird, bleibt abzuwarten.

