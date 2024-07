Jahre nach Klage: Ist James Franco zurück im Rampenlicht?

James Franco (46) stand vor einigen Jahren schweren Anschuldigungen gegenüber: Dem Schauspieler wurde sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen. Seither hatte er sich größtenteils aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun kehrt der "127 Hours"-Star Schritt für Schritt zurück ins Rampenlicht. Beim diesjährigen Marateale Film Festival in Italien erhielt James sogar eine Auszeichnung für seine Filmprojekte. Wie auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, zu sehen ist, besuchte der Filmstar die Veranstaltung in lässiger Aufmachung, bestehend aus einer hellen Jeans, weißen Sneakers und einer dunklen Jeansjacke.

Im Jahr 2018 wurde der "Ananas Express"-Darsteller beschuldigt, mehrere junge Frauen in seiner Schauspielschule Studio 4 sexuell ausgebeutet und seine Macht ihnen gegenüber missbraucht zu haben. Mittlerweile konnten James und die Klägerinnen außergerichtlich Einigung finden. Später gab er öffentlich im Podcast "The Jess Cagle Podcast" zu, dass er mit einigen Schülerinnen seiner Schule intim geworden war. Den Vorwurf der Machtdemonstration, um Sex zu bekommen, bestritt er allerdings. "Aber deshalb habe ich die Schule nicht eröffnet und ich war auch nicht derjenige, der entschieden hat, wer in welcher Klasse ist. Ich hatte also keinen 'Masterplan'. Aber es gab Situationen, in denen ich einvernehmlich etwas mit einer Schülerin hatte und das hätte ich nicht tun sollen", erklärte James. Zudem gestand er, sexsüchtig gewesen zu sein.

Seine Partnerin Izabel Pakzad, mit der James seit November 2017 liiert ist, stand ihm während der schweren Zeit stets zur Seite – und wie es scheint, ist das Paar noch immer glücklich miteinander. Im vergangenen Mai posierten der 46-Jährige und seine 18 Jahre jüngere Freundin gemeinsam auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes. Seite an Seite zeigten sich die Turteltauben in eleganten Looks von ihrer besten Seite.

Getty Images James Franco, Januar 2024

Getty Images Izabel Pakzad und James Franco, Cannes 2024

