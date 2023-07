Seltener Anblick: James Franco mit seiner Freundin im Urlaub

James Franco (45) genießt das Leben! Der US-Amerikaner machte mit Filmen wie "James Dean", Spiderman und "Ananas Express" Karriere als Schauspieler. Doch mit seinem Privatleben machte der "Why Him?"-Darsteller so einige Negativschlagzeilen. Der Grund: Einige Frauen warfen ihm sexuelle Nötigung vor. Im Jahr 2021 ging James schließlich mit seiner Sexsucht an die Öffentlichkeit. Inzwischen führt der Filmstar offenbar wieder ein ruhigeres Leben. Jetzt wurde er turtelnd mit seiner Freundin gesichtet.

James und seine Partnerin, die 30-jährige Schauspielerin Izabel Pakzad, sind bereits seit November 2017 zusammen, halten ihre Liebe jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt wurde das Liebespaar von Paparazzi im Urlaub in Porto Ercole, Italien, fotografiert. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, tragen beide Badeklamotten und wirken ausgelassen, als sie auf einer Liege entspannen, miteinander essen oder sich unterhalten.

Damals habe sich James Daily Mail zufolge dagegen entschieden, seine Beziehung öffentlich zu machen, weil ihn zu dem Zeitpunkt mehrere Frauen beschuldigten, sich ihnen sexuell unangemessen gegenüber verhalten zu haben. Der 45-Jährige unterrichtete damals an Hochschulen. Die meisten seiner vermeintlichen Opfer waren seine Schülerinnen. Im "The Jess Cagle Podcast with Julia Cunningham" gab James zu, dass es "falsch" gewesen sei, mit seinen Schülerinnen Sex gehabt zu haben. Er begründete sein Verhalten mit seiner Sexsucht. Er habe "nie jemandem treu sein können", bevor er Izabel kennenlernte.

Getty Images James Franco und Izabel Pakzad im Jahr 2022

Instagram / izabelpakzad Izabel Pakzad, Freundin von James Franco

Getty Images James Franco, Schauspieler

