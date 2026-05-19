Sofia Richie feiert schon zweiten Geburtstag ihrer Tochter

Sofia Richie Grainge (27) hat den zweiten Geburtstag ihrer Tochter Eloise mit einer aufwendigen Motto-Party gefeiert. Am 18. Mai lud die Influencerin und ihr Ehemann Elliot Grainge (32) zu einem "Island Adventure"-Fest ein – einer tropisch gestalteten Gartenparty mit bunten Luftballons, Muscheln, künstlichem Korallenriff und einem pinken Bogen mit der Aufschrift "Happy Birthday Eloise". In ihrer Instagram-Story teilte Sofia Einblicke in die Feierlichkeiten und zeigte sich dabei trotz des großen Planungsaufwands entspannt: "Ich lebe noch!", schrieb die Zweifachmama augenzwinkernd zu einem Selfie mit Sonnenbrille.

Zu den Gästen der kleinen Meerjungfrauen-Feier zählte unter anderem Sofias bester Freund, der Podcaster Jake Shane, der einen herzerwärmenden Schnappschuss von sich mit Eloise auf dem Arm teilte – das Geburtstagskind mit süßen Zöpfchen. "Ich liebe sie so sehr", schrieb er dazu. Auch bei den Aktivitäten wurde alles passend zum Unterwasser-Motto gestaltet: Eloise durfte eine Keramikmuschel mit Pastellfarben bemalen, was sicher ein schönes Erinnerungsstück werden wird. Darüber hinaus wartete ein weißes Hüpfburg-Set inklusive kleinem Bällebad auf die Kleinen. Die Party fand nur wenige Monate nach der Geburt von , Sohn Henry, im März 2026 statt – die Familie ist also gerade auf vier Mitglieder angewachsen.

Dass Eloise-Partys bei Sofia immer mit viel Herzblut gefeiert werden, zeigte sich schon zum ersten Geburtstag vor einem Jahr. Damals schrieb sie auf Instagram, was die Entwicklung ihrer Tochter für sie bedeutet: "Sie hat mir einen Sinn gegeben, und ohne sie bin ich nichts." Überhaupt ist Sofia die Mutterrolle sichtlich wichtig – auch Vater Lionel Richie (76), der bekannte Musiker und Sänger, ist eng in das Familienleben eingebunden. Er begleitete Sofia 2023 bei ihrer Hochzeit mit Elliot in Frankreich und gab sie dort persönlich dem Bräutigam zur Hand. Auch Sofias Schwester Nicole Richie (44) war damals unter den Gästen.

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiagrainge Elliot Grainge und Sofia Richie Grainge mit ihrer Tochter

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiagrainge Sofia Richie Grainges Tochter Eloise, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiarichie Lionel Richie und seine Tochter Sofia im Jahr 2021