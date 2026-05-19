Nach Biopic-Fehde: Jackson-Schwestern feiern Geburtstag

Janet Jackson (60) hat am 16. Mai ihren 60. Geburtstag gefeiert – und das in großer Gesellschaft. Die Sängerin verbrachte den besonderen Tag in London, wo sie gemeinsam mit ihrer Schwester La Toya Jackson (69) für die Kameras posierte. Die beiden erschienen Arm in Arm und strahlten dabei um die Wette. Auf Instagram teilte Janet ein Video des Festes und bedankte sich herzlich bei all jenen, die ihr zum runden Geburtstag gratuliert hatten. Das seltene Familienbild sorgte bei den Fans für großen Jubel.

Der Auftritt kommt zu einem besonderen Zeitpunkt: Zuletzt hatte es rund um das Biopic "Michael" über den King of Pop und Bruder der Schwestern, Michael Jackson (†50), reichlich Wirbel gegeben. Die Filmproduktion hatte für Schlagzeilen und Aufregung gesorgt. Nun scheint die Sängerin das alles hinter sich gelassen zu haben und zeigte sich bei ihrer Geburtstagsfeier in bester Stimmung.

Janet und La Toya sind zwei von insgesamt zehn Geschwistern der berühmten Jackson-Familie. Janet ist die jüngste der Geschwister und startete ihre Karriere zunächst als Schauspielerin, bevor sie sich zur weltbekannten Popsängerin entwickelte. La Toya, die gut neun Jahre älter als ihre Schwester ist, hat ebenfalls eine Karriere in der Musikbranche verfolgt. Die Beziehung der Jackson-Schwestern zueinander ist immer wieder Thema in der Öffentlichkeit – umso mehr Freude bereitete das gemeinsame Foto den Fans der Familie.

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Collage: Getty Images, Alberto E. Rodriguez/Getty Images for BET Collage: Janet und La Toya Jackson

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Instagram / janetjackson Janet Jackson an ihrer 60. Geburtstagsfeier in London im Mai 2026

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Getty Images LaToya Jackson, Michael Jackson, Janet Jackson und Tito Jackson im August 2004