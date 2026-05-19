Xatars Witwe Farvah dachte "sehr oft" über Trennung nach

Farvah Hajabi, die Witwe des im Mai 2025 verstorbenen Rappers Xatar (†43), hat in einer neuen Dokumentation auf RTL+ erschütternd ehrliche Einblicke in ihre Ehe gewährt. Im Gespräch mit Moderatorin Frauke Ludowig (62) spricht sie über eine der schwersten Phasen ihrer Beziehung: die Zeit, in der Xatar nach dem sogenannten Goldraub im Gefängnis saß. Auf die direkte Frage, wie oft sie damals an eine Trennung gedacht habe, antwortet Farvah ohne zu zögern: "Sehr oft. Sehr, sehr oft." Dennoch habe sie immer wieder festgestellt, dass ein Leben ohne ihren Mann für sie keine Option war. "Ich bin halt immer wieder an diesen Punkt gekommen, dass es sich ohne ihn einfach nicht richtig anfühlt", erklärt sie in der Doku "Xatar – Meine Liebe, mein Leben".

Nach der Verhaftung ihres Mannes sei für Farvah nichts mehr wie zuvor gewesen. "Natürlich war ich wütend. Ich war sehr verletzt", sagt sie gegenüber RTL. Besonders belastet habe sie, ihrer Familie erklären zu müssen, was passiert war. Anfangs mied sie Xatar sogar bewusst und fuhr monatelang nicht in die JVA, um ihn zu besuchen. "Es ist auch nicht so, dass ich dann in die JVA gefahren bin und gesagt habe: 'Oh, es ist so schön und toll, dich zu sehen'", so die Witwe. Erst nach vielen Briefen und einem langen Abstand habe sie sich zur Kontaktaufnahme durchgerungen. Trotz allem habe sie irgendwann erkannt: "Jeder andere Weg wäre eine Alternative gewesen, und ich mag keine Alternativen."

Rückhalt in dieser schwierigen Zeit fand Farvah auch in ihrer Familie. Ihr älterer Bruder sei zwar anfangs skeptisch gewesen, doch ihre Geschwister, ihre Mutter und ihre engsten Freundinnen hätten Xatar im Gefängnis besucht – sogar früher als sie selbst – und die Beziehung unterstützt. "Niemand hat versucht, uns auseinanderzubringen. An keinem einzigen Tag", sagt sie. Für die Tiefe ihrer Verbindung findet sie klare Worte: "Giwar und ich sind seelenverwandt." Dass es kein Leben ohne ihn gibt, hatte Farvah bereits zuvor in der Dokumentation betont – und beschrieb den Verlust ihres Mannes als "emotionale Hinrichtung".

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Imago Rapper Xatar (Giwar Hajabi) und Ehefrau Farvah Hajabi in Köln, Oktober 2022

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Getty Images Xatar, Rapper

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