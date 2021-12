Er hat offenbar noch nicht genug vom Fernsehen! Pierre Littbarski (61) sorgte in der diesjährigen Herbststaffel von The Masked Singer für eine faustdicke Überraschung: Denn dass ausgerechnet der Fußball-Weltmeister von 1990 im Hammerhai-Kostüm steckt, hatten wohl die wenigsten erwartet. Der ehemalige Profikicker verriet zwar, dass er Anfragen für die Gesangsshow schon mehrfach abgelehnt hatte – aber im TV scheint es ihm gefallen zu haben: Bald ist Pierre in der Serie Rote Rosen zu sehen!

"Für mich ist das extrem interessant. Ich bin fasziniert", freute sich Pierre im Interview mit Bild. Wie schon seine Gesangseinlagen im Fisch-Outfit sei auch die Vorabendserie absolutes Neuland für ihn – doch der Gastauftritt habe ihm großen Spaß gemacht: "Alle sind so lieb zu mir, haben mich toll aufgenommen. Zum Glück muss ich nicht so viel Text lernen."

Die Rolle, in die er schlüpft, dürfte dem 61-Jährigen allerdings entgegenkommen. Ein Sprecher der Produktion verriet nämlich vorab schon einiges über Pierres Auftritt: "Er spielt sich selbst. Er kommt nach Lüneburg, um sich um den Fußball-Nachwuchs zu kümmern." Da dürfen sich die Heide-Kicker über einen echten Megastar freuen.

