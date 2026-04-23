Pierre Littbarski fand Geburten seiner Kids "nicht wichtig"

Fußballweltmeister Pierre Littbarski (66) hat auf der Theaterbühne erstaunlich offene Worte über seine Vergangenheit gefunden – und dabei eine Beichte abgelegt, die besonders eine Person im Publikum extrem getroffen haben dürfte. Rund 300 Zuschauer verfolgten das dreistündige Bühnenprogramm, das Litti, wie er von Fans liebevoll genannt wird, selbst geschrieben hat. Direkt in der ersten Reihe saß auch seine Tochter Denise, die vieles an diesem Abend wohl zum ersten Mal hörte. So etwa Pierres Geständnis, dass ihm sein Privatleben "scheißegal" war, als sie geboren wurde: "Ich habe nichts mitbekommen. Mich hat nichts interessiert. Die Geburten meiner Töchter waren nicht wichtig. Ich wollte nur Spiele gewinnen und der Beste sein", berichtete der Ex-Kicker offen, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken.

In dem Programm sprach Pierre sehr offen über seine Besessenheit für den Fußball – und die Konsequenzen, die das für seine Familie hatte. Dabei wandte er sich auch direkt an Denise: "Jetzt könnte ich ganz heuchlerisch sagen: 'Schatz, es tut mir leid.' Aber das schließt nicht die Wunden, die ich bei dir hinterlassen habe. Du musstest alleine aufwachsen, hast es allein geschafft, kannst stolz auf dich sein. Ich bin auch stolz auf dich." Echte Reue klang allerdings anders: "Ich sage dir eins: Ich würde es wieder so machen, weil das der einzige Weg ist für mich." Gegenüber Bild erklärte Pierre nach der Aufführung: "Meine Tochter wusste nicht, was auf sie zukommt. Sie ist nicht so melodramatisch. Wir freuen uns, wenn wir uns sehen. Aber da werden nicht die alten Zeiten aufgearbeitet. Die weiß, wie ich bin."

Pierre und Denise, die aus seiner ersten Ehe mit Monika stammt, haben also seit Langem ihren eigenen, offenbar durchaus speziellen Umgang miteinander gefunden. Die Ehe mit Monika wurde 1994 nach 15 Jahren geschieden. Danach folgte eine langjährige Beziehung mit Hitomi Koizumi, mit der er auch verheiratet war. Diese Ehe ist inzwischen ebenfalls gescheitert. Als Hauptgrund dafür nannte Pierre selbst die Sprachbarriere: "Ich glaube, die Kommunikation ist im Endeffekt das Schwierigste gewesen. Sie ist Japanerin. Wir haben nicht in unserer Sprache kommuniziert, sondern Englisch", erklärte er zuletzt gegenüber Bunte. Heute ist der Weltmeister von 1990 mit Kerstin zusammen, die bei seinem denkwürdigen Theaterauftritt ebenfalls unter den Zuschauern saß.

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Imago Ex-Kicker Pierre Littbarski im Radio-Bremen-Studio, 27. März 2026

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Getty Images Lothar Matthäus und Pierre Littbarski nach dem WM-Finale 1990

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Imago Pierre Littbarski mit Ehefrau Hitomi beim 1. FC Köln