In den Wechseljahren: Mit diesen Symptomen kämpft Heidi Klum

Heidi Klum (52) macht gerade eine neue Lebensphase durch – und spricht darüber ganz offen. Beim Filmfestival in Cannes verriet das Model der Zeitschrift Bunte, dass sie sich seit etwa einem Jahr in den Wechseljahren befindet. Dabei schilderte sie die Veränderungen, die ihr Körper in dieser Zeit durchmacht: Am deutlichsten spürt sie ein ständiges Hitzegefühl, das für sie neu und ungewohnt ist. "Auf einmal war mir immer heiß", erzählte sie. "Gefühlt war ich vorher immer eine Frostbeule." Auch beim Anblick von anderen Menschen in warmer Kleidung werde ihr noch wärmer: "Ich würde mich jetzt zu Tode schwitzen, wenn ich das jetzt anziehen müsste. Da wird mir allein vom Hingucken noch heißer."

Neben den Hitzewallungen leidet die Moderatorin und Unternehmerin auch unter einer veränderten Nachtruhe. Während sie früher tief und fest schlief, ist sie inzwischen nachts häufig wach. "Früher habe ich fest geschlafen. Jetzt bin ich andauernd wach", so Heidi gegenüber Bunte. Die frühen Morgenstunden lässt sie deshalb aber nicht einfach verstreichen, sondern nutzt sie produktiv, um sich um ihre E-Mails zu kümmern. Die körperlichen Veränderungen nimmt sie insgesamt gelassen hin. Ihr ist es vor allem wichtig, das Thema aus der Tabuzone zu holen: "Ich finde es wichtig, dass wir uns untereinander austauschen und solche Thematiken enttabuisieren."

In ihrem Alltag scheint sich diese neue Lebensphase nahtlos einzureihen: Heidi ist es gewohnt, einen straffen Terminkalender mit zahlreichen Reisen, Shows und Geschäftsprojekten zu meistern. Erst vor Kurzem erzählte sie auf einer Bühne der Digitalmesse OMR in Hamburg, dass sie extrem früh aufsteht, um mit ihrem Tag zu starten – damals sorgte vor allem die Anekdote über den deutlich späteren Schlafrhythmus von Ehemann Tom Kaulitz (36) für Gesprächsstoff.

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Imago Heidi Klum bei der Eröffnungsgala und Premiere von La Vénus Electrique in Cannes, 79. Filmfestspiele, Palais des Festivals, 12. Mai 2026

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Getty Images Heidi Klum bei der Weltpremiere von "The Devil Wears Prada 2" im Lincoln Center in New York City, 20. April 2026.

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Getty Images Heidi Klum spricht beim OMR Festival in Hamburg und hält ihren Hund Fritz