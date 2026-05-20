Nach Korb von Tochter: Brad Pitt strahlt neben seiner Ines

Brad Pitt (62) und seine Freundin Ines de Ramon zeigten sich in Los Angeles jetzt so vertraut wie selten. Bei der Weltpremiere eines neuen Mercedes-AMG-Modells auf der Sixth Street Bridge in der kalifornischen Metropole strahlte der Schauspieler nun an der Seite der Schmuckdesignerin. Wie die Daily Mail berichtet, liefen die beiden händchenhaltend über das futuristisch inszenierte Gelände und posierten gemeinsam auf dem roten Teppich. Während Brad diesen Auftritt sichtbar an der Seite seiner Partnerin genießt, wirkt das Verhältnis zu seinen Kindern weiterhin angespannt.

Nur wenige Tage zuvor sorgte Tochter Zahara mit einer persönlichen Entscheidung für Aufmerksamkeit: Die Adoptivtochter von Brad und seiner Ex-Frau Angelina Jolie (50) schloss kürzlich ihr Studium am Spelman College in Atlanta ab. Bei der Zeremonie wurde sie jedoch als Zahara Marley Jolie aufgerufen und verzichtete damit öffentlich auf den Nachnamen ihres Vaters. Das Verhältnis zwischen Vater und Tochter gilt bereits seit Längerem als angespannt. Auch ihre Schwester Shiloh verwendet inzwischen ausschließlich den Nachnamen ihrer Mutter, nachdem sie 2024 offiziell beantragt hatte, den Nachnamen ihres entfremdeten Vaters abzulegen.

Brad und Ines sind seit Ende 2022 ein Paar und wirken noch immer frisch verliebt. Die 33-jährige Schmuckdesignerin scheint dem Schauspieler gutzutun, wie ein Insider zuvor gegenüber dem People Magazine berichtete: "Sie ist perfekt für ihn. Die beiden passen einfach großartig zusammen." Während die Beziehung der beiden nach außen hin harmonisch wirkt, rücken im Hintergrund weiterhin die familiären Spannungen des Schauspielers in den Fokus. Ob Brad es schafft, das Verhältnis zu seinen Kindern wieder zu stabilisieren, bleibt offen.

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Getty Images Ines de Ramon und Brad Pitt im Juni 2025

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Getty Images Angelina und Zahara auf dem roten Teppich der Golden Globe Awards 2025

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Getty Images Brad Pitt bei der Europa-Premiere von "F1: The Movie" in London