Melania Trump isoliert Sohn Barron gezielt von Geschwistern

Hinter den verschlossenen Türen von Mar-a-Lago zieht Melania Trump (56) offenbar eiserne Grenzen: Das frühere Model kontrolliert das Familienleben im Trump-Clan mit strikten Regeln – vor allem, um ihren Sohn Barron (20) vor dem Rest der Familie abzuschirmen. Wie OK! jetzt unter Berufung auf Insider berichtet, hält die 56-Jährige den Studenten ganz bewusst von seinen älteren Halbgeschwistern fern. Das zeigte sich wohl besonders deutlich an Barrons rundem Geburtstag im März in Florida: Melania soll die Gästeliste persönlich gefiltert und Donald (48) Jr., Ivanka (44) sowie Eric (42) eiskalt von der Feier ausgeschlossen haben. Einzig Halbschwester Tiffany durfte gratulieren.

Hinter der harten Fassade brodelt offenbar schon länger ein heftiger Familienstreit. Für besonderen Ärger sorgte unter anderem ein Vorfall rund um die Amtseinführung von Joe Biden (83), als Eric in einem Interview private Details über Barron ausplauderte. Melania soll daraufhin extrem verärgert gewesen sein, Eric einen Maulkorb verpasst und eine strikte Regel erlassen haben: Niemand spricht in der Öffentlichkeit über ihren Sohn. Auch politische Angebote, wie ein Auftritt Barrons als Delegierter für die Republikaner, blockte die Mutter sofort ab, um ihn aus dem medialen Kreuzfeuer konsequent herauszuhalten.

Dass Barron kaum eine Bindung zu seinen älteren Halbgeschwistern hat, liegt Insidern zufolge auch an der besonderen Familiensituation. Da er deutlich jünger ist, wuchs er praktisch wie ein Einzelkind auf. Stattdessen setzt Melania bei der Erziehung stark auf seine slowenischen Wurzeln, die er besonders durch seine verstorbene Großmutter Amalija Knavs pflegte. Wie sehr die Löwenmutter über das Leben des zurückhaltenden 20-Jährigen wacht, zeigt sich auch im Alltag: Bei öffentlichen Auftritten weicht sie ihm nicht von der Seite – immer darauf bedacht, ihrem Sohn maximale Privatsphäre und Schutz zu garantieren.

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Getty Images Melania Trump und Barron Trump verfolgen Donald Trumps Antrittsrede im Kapitol in Washington, 20. Januar 2025

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Getty Images Tiffany, Donald, Melania und Barron Trump sowie Donalds Enkel Theodore James Kushner

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Getty Images Vanessa Trump, Kai Trump und Donald Trump Jr. im Juli 2024