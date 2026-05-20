Kylie Minogue enthüllt ihren heimlichen zweiten Krebskampf

2005 erkrankte Kylie Minogue (57) erstmals an Brustkrebs. Dank intensiver Therapie konnte die Sängerin die Krankheit besiegen. Doch offenbar kehrte der Krebs zurück. In ihrer neuen Netflix-Doku "Kylie" erzählt sie jetzt, dass sie 2021 ein zweites Mal eine Diagnose erhielt – auch dieses Mal war die Brust betroffen. "Ich hatte solche Angst vor dem, was vor mir lag", erinnert sich die Australierin an den beängstigenden Moment. Die ständigen Schlagzeilen über ihren ersten Krebskampf setzten Kylie damals so sehr zu, dass sie beim zweiten Mal froh war, ihre Behandlung privat halten zu können: "Ich konnte das für mich behalten... Nicht wie beim ersten Mal." 2005 habe sie sich gefühlt, als habe sie sich "von ihrem Körper losgelöst".

Vielleicht war die Privatsphäre ein entscheidender Faktor, denn Kylie kann ihre Fans beruhigen. "Zum Glück habe ich es überstanden. Wieder einmal. Und alles ist gut. Hey, wer weiß schon, was um die nächste Ecke lauert, aber Popmusik gibt mir Kraft", meint sie lächelnd. Ihre Leidenschaft für Musik sei heute größer denn je. Trotz allem habe Kylie oft darüber nachgedacht, der Öffentlichkeit irgendwann von der zweiten Diagnose zu erzählen. Die Schwierigkeit sei der richtige Zeitpunkt gewesen. "Ich fühlte mich nicht verpflichtet, es der Welt zu erzählen, und eigentlich konnte ich es damals auch gar nicht, weil ich nur noch ein Schatten meiner selbst war", erzählt die 57-Jährige. Es habe Tage gegeben, an denen sie das Haus nicht verlassen wollte. Trotz der Hilfe durch Musik sei ihr die Ernsthaftigkeit der Situation im Inneren immer bewusst gewesen. Schließlich wollte Kylie nur davon erzählen, um es hinter sich lassen zu können.

Bis heute ist Kylie eine echte Ikone der Popmusik. Mit der Doku will Netflix ihr Leben und ihr Werk ehren. Anfang Mai gab es bereits einen ersten Eindruck, wie die dreiteilige Mini-Serie aufgebaut ist. Die Kamera begleitete die "All the Lovers"-Interpretin nicht nur auf der Bühne, sondern auch hinter den Kulissen. In Interviews gibt sie dazu persönliche Einblicke in ihre Gefühlswelt und ihre Erinnerungen. Die Doku befasst sich aber nicht nur mit ihren Erfolgen, sondern auch mit Verlusten und schwierigen Zeiten, wie ihrer Krebserkrankung. Neben Kylie selbst kommen auch zahlreiche Wegbegleiter zu Wort. Unter anderem sprechen ihre Schwester Dannii Minogue (54) und der Schauspieler Jason Donovan (57) sowie der Musiker Nick Cave (68) und Produzent Pete Waterman.

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Courtesy of Netflix Kylie Minogue in der Netflix-Doku "Kylie"

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Getty Images Kylie Minogue bei den Brit Awards 2024

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