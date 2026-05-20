Verliebt: Hier strahlt Heidi Klum an der Seite von ihrem Tom

Beim Filmfestival in Cannes zog Heidi Klum (52) mal wieder alle Blicke auf sich. Das Model erschien gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (36) beim Carlton Beach Club und setzte dabei auf ein figurbetontes braunes Kleid mit tiefem Dekolleté und einem hohen Beinschlitz. Schwarze High Heels und ein korsettartiges Oberteil komplettierten den glamourösen Look. Tom, der ein halbdurchsichtiges gepunktetes Hemd, dunkle Hosen und Schuhe mit Tiermuster trug, legte seiner Frau dabei auf dem Boulevard de la Croisette schützend den Arm um die Schultern.

Der Abend war für Heidi jedoch noch lange nicht zu Ende. Auch bei der Afterparty des "Kilian Beach Clubs" zeigte sich die gebürtige Deutsche und posierte ausgelassen für die Kameras. Schon in der Vorwoche war es für sie ein ereignisreiches Festival gewesen: Gemeinsam mit ihrem Sohn Henry Samuel (20) nahm sie an der "House of Magnum Party" teil, nachdem die beiden zuvor bereits beim Debüt-Modeevent der Eismarke auf dem Laufsteg zu sehen gewesen waren. Gegenüber dem Magazin People erklärte Heidi, warum Henry sie bei so vielen Veranstaltungen begleitet: "Ehrlich gesagt, weil mein Mann so viel auf Reisen ist und ich nicht alleine gehen wollte. Henry meinte dann: 'Ich komme mit dir, Mom.' Und ich so: 'Das ist fabelhaft.'"

Dass Tom derzeit oft unterwegs ist und Heidi daher immer häufiger ihren Sohn an ihrer Seite hat, ist das eine – das andere ist, dass das Cannes-Festival ohnehin gerade ein zentraler Ort für die Unternehmerin ist. Rund um das Festival gab Heidi außerdem offen zu, sich seit etwa einem Jahr in den Wechseljahren zu befinden und dabei vor allem mit einem ständigen Hitzegefühl zu kämpfen. Henry, der die Modelkarriere seiner Mutter einschlägt, feierte sein Laufstegdebüt im vergangenen Jahr bei der "Lena Erziak Haute Couture Show" und begleitet Heidi seitdem auf immer mehr A-List-Events.

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ActionPress Tom Kaulitz und Heidi Klum, Cannes Mai 2026

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ActionPress Heidi Klum und Tom Kaulitz in Cannes, Mai 2026

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Getty Images Heidi Klum und Henry Samuel bei der LACMA Opening Gala der David Geffen Galleries in Los Angeles