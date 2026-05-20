Unter Tränen: Marius Borg Høibys Ex Juliane packt aus

Juliane Snekkestad (30) spricht im Podcast "Råning med Tone" erstmals offen über die juristische Aufarbeitung und die psychischen Folgen ihrer vergangenen Beziehung mit Marius Borg Høiby (29), dem Sohn der Kronprinzessin Mette-Marit (52). Juliane, die im Gespräch hörbar mit ihren Emotionen ringt, äußert dabei deutliche Kritik am Ausgang des Verfahrens im Frühjahr 2026. Ihre Anzeige wegen psychischer und physischer Gewalt gegen Marius wurde wegen Verjährung und fehlender Beweise fallengelassen. Unter Tränen zieht sie eine bittere Bilanz: "Ich wünschte, ich hätte auch etwas Gerechtigkeit bekommen."

Die vierjährige Beziehung, die von 2018 bis 2022 andauerte, zog für die Influencerin weitreichende gesundheitliche Konsequenzen nach sich. Juliane berichtet von einer tiefen sozialen Isolation nach der Trennung und einer inzwischen diagnostizierten posttraumatischen Belastungsstörung. Neben den internen Konflikten habe vor allem der massive Druck durch die Medien die Belastungsgrenze überschritten. So seien im Jahr 2024 Fotografen bis zum privaten Wohnhaus ihrer Mutter vorgedrungen, um Aufnahmen durch die Fenster zu machen. Trotz finanziell lukrativer Angebote britischer Medien für Exklusiv-Interviews entschied sich die Norwegerin bewusst für das Schweigen, um ihre Familie vor weiterer öffentlicher Aufmerksamkeit zu schützen.

Der emotionale Rückblick offenbart zudem eine unerwartete Veränderung in ihrem aktuellen Privatleben. Juliane, die nach der Trennung vom Royal-Spross eine neue Beziehung eingegangen war und im Jahr 2023 ihre Verlobung mit Niclas Nilsson bekannt gegeben hatte, bestätigte überraschend das Ende dieser Partnerschaft. "Ich bin Single. Ich war verlobt", erklärte sie im Podcast, hielt sich zu den genauen Hintergründen und dem Zeitpunkt der Trennung jedoch bedeckt. Die Sorge vor einer erneuten medialen Fokussierung überwiegt sichtlich, während das Model abseits der Öffentlichkeit versucht, die traumatischen Erfahrungen der vergangenen Jahre zu verarbeiten.

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Getty Images Juliane Snekkestad und Marius Borg Høiby im September 2020

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Getty Images Marius Borg Høiby mit seiner Ex-Freundin Juliane Snekkestad, 2019

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Instagram / julianesnekkestad Juliane Snekkestad, norwegische Influencerin

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