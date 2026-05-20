Nach Uni: Reese Witherspoons Sohn Deacon erobert Modewelt

Kaum hat Deacon Phillippe (22) seinen Abschluss an der New York University in der Tasche, taucht er auch schon auf dem roten Teppich auf. Der 22-jährige Sohn von Reese Witherspoon (50) und Ryan Phillippe (51) zeigte sich nur wenige Tage nach seiner Abschlussfeier bei einem glamourösen Modeevent und zog dabei die Blicke der Kameras auf sich. Neben zahlreichen anderen prominenten Gästen präsentierte sich der Nachwuchsstar selbstbewusst im Rampenlicht – und machte damit klar, dass für ihn nach der Uni eine neue Ära beginnt.

Der junge Musiker und Absolvent scheint damit einen neuen Abschnitt in seiner Karriere einzuläuten. Statt nur als Sohn von Reese Witherspoon wahrgenommen zu werden, präsentiert er sich auf dem Mode-Event als eigenständige Persönlichkeit, die sich stilsicher in Szene setzt. In der Vergangenheit hatte Deacon bereits mit seinen musikalischen Projekten und Social-Media-Auftritten auf sich aufmerksam gemacht, nun tastet er sich offenbar auch an die Welt der Mode und Events heran. Dass er wenige Tage nach seinem Uni-Abschluss schon auf einem roten Teppich steht, deutet darauf hin, dass er seine frische Freiheit nach dem Studium direkt für neue Projekte und Kontakte nutzt.

Der junge Mann ist vielen für seine enge Bindung zu seiner Familie bekannt. Er wuchs zusammen mit Schwester Ava und Halbbruder Tennessee auf. Deacons Mutter Reese hatte sich anlässlich des Abschlusses bei Instagram geäußert und ihre Freude über den Meilenstein ihres Sohnes zum Ausdruck gebracht. Der Stolz der Familie war deutlich spürbar – sowohl Reese als auch sein Vater Ryan feierten gemeinsam mit Deacon die Abschlussfeier an der NYU.

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Getty Images Reese Witherspoon und ihr Sohn Deacon Phillippe bei der "Blink Twice"-Premiere

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Getty Images Deacon Phillippe bei einem Event im Fendi Flagship Store in New York City

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Instagram / deaconphillippe Deacon Phillippe mit seiner Mutter Reese Witherspoon bei seiner Uni-Abschlussfeier, 2026