"Off Campus"-Staffel 2: Ella Bright verrät das nächste Paar

Wird Staffel zwei von "Off Campus" das Liebesleben von Dean und Allie in den Mittelpunkt rücken? Ella Bright, die in der Amazon-Prime-Video-Serie die Hannah Wells spielt, hat in einem Interview mit Variety zumindest einen deutlichen Hinweis gegeben. Als die Redaktion sie fragte, ob die zweite Staffel um Dean und Allie kreisen werde, reagierte die Schauspielerin laut dem Branchenmagazin mit einem Lächeln und einem Nicken – Worte brauchte es offenbar nicht. Fans der Serie rätseln seitdem, was genau das für die neue Staffel bedeutet.

An der Seite von Ella sprach auch Showrunnerin Louisa Levy mit Variety über den Stand der Dinge. Demnach sind bereits alle acht Drehbücher für die neue Staffel fertig. "Wir haben einen sehr aufregenden Plan für die Staffel. Ich möchte noch nichts verraten – aber ich denke, die Buchfans werden sehr begeistert sein", so Levy. Wer die Romanvorlage von Elle Kennedy kennt, hätte eigentlich erwartet, dass nach Hannahs und Garretts Geschichte in Staffel eins nun Logans und Graces Liebesgeschichte folgen würde. Doch anscheinend schlägt die Serie einen anderen Weg ein. In der Rolle der Allie Hayes ist Mika Abdalla zu sehen, Dean Di Laurentis wird von Stephen Kalyn verkörpert. Dass sich der Cast zur zweiten Staffel hin auch verändern wird, gilt zudem bereits als gesichert, so Just Jared.

"Off Campus" basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Elle Kennedy und dreht sich um das Liebesleben von Collegestudenten. Die Serie feierte auf Prime Video ihren Start und wurde bereits vor Veröffentlichung der neuen Folgen für eine zweite Staffel verlängert – ein Zeichen dafür, wie gut sie beim Publikum ankam. Ella selbst ist durch ihre Rolle als Hannah einem breiten Publikum bekannt geworden.

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