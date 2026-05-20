Das sagt König Harald zu Königin Sonjas Gesundheitszustand

König Harald (89) gibt Entwarnung: Königin Sonja (88) scheint sich nach ihrem Herzflimmern inzwischen wieder besser zu fühlen. Als der norwegische Monarch jetzt bei der Verleihung des König-Olav-V.-Preises für Krebsforschung an der Universität Oslo auf den Gesundheitszustand seiner Frau angesprochen wurde, antwortete er laut der norwegischen Zeitung VG erleichtert: "Es geht ihr sehr gut." Die Worte dürften viele Royal-Fans beruhigen, denn die Sorge um die 88-Jährige war groß, nachdem sie am Montag kurzfristig mehrere wichtige Termine absagen musste.

Eigentlich sollte die Königin gemeinsam mit König Harald und Kronprinz Haakon (52) den indischen Premierminister Narendra Modi zu einer Audienz und einem anschließenden Mittagessen im Schloss empfangen. Während Harald und Haakon den Staatsgast wie geplant begrüßten, blieb Sonjas Platz jedoch leer. Kurz darauf bestätigte der Palast gesundheitliche Probleme als Grund für ihren Ausfall. Der Kommunikationsberater des Königshauses, Simen Løvberg Sund, erklärte gegenüber der dänischen Zeitung Se og Hør: "Ihre Majestät die Königin hat ihr offizielles Programm für heute wegen Herzflimmerns abgesagt." Zugleich betonte er, dass vorerst "nur das heutige Programm betroffen" sei.

Die aktuellen Gesundheitsprobleme der Königin wecken nicht zum ersten Mal Sorgen um die Monarchin. Bereits im Januar 2025 musste Sonja wegen Vorhofflimmerns im Krankenhaus behandelt werden. So entschieden die Ärzte damals, ihr noch im selben Monat im Rikshospitalet in Oslo einen Herzschrittmacher einzusetzen. Umso größer war nun die Besorgnis, als die 88-Jährige erneut kurzfristig Termine absagen musste. Nach dem positiven Update von König Harald scheint sich die Lage inzwischen aber wieder beruhigt zu haben. Wie es der Königin in den kommenden Tagen geht, bleibt dennoch weiter zu beobachten.

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Getty Images Königin Sonja und König Harald, Norwegisches Königspaar

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IMAGO / PPE König Harald und Königin Sonja von Norwegen, August 2025

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